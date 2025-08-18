Slušaj vest

Naime, u Ovalnom kabinetu, pre zatvorenog dela razgovora Zelenskog i Trampa, otvorena je ogromna mapa Ukrajine, javlja Bi-Bi-Si.

Bila je postavljena direktno nasuprot Trampovog stola.

Istočni deo Ukrajine je osenčen - prikazuje teritoriju koju je zauzela Rusija.

Mapa takođe prikazuje koji procenat regiona Rusija trenutno kontroliše - na primer, Lugansku oblast sa 99%, a Sumsku oblast sa 1%.

Takođe, Zelenski je pokazao Trampu celu situaciju na prvoj liniji fronta na mapi.

- Hvala na mapi, inače.

- Dobra mapa.

- Razmišljam kako da je vratim.

- Nabavićemo vam jednu.

U pitanju je mapa bojnog polja

Govoreći uz evropske čelnike i Donalda Trampa, Volodimir Zelenski rekao je da je grupa imala "vrlo dobar razgovor".

"Razgovarali smo o vrlo osetljivim tačkama. Prvo su bezbednosne garantije. I jako smo srećni s predsednikom što su svi čelnici ovde Bezbednost u Ukrajini zavisi od SAD, o vama i o onim čelnicima koji su s nama u našim srcima", rekao je Zelenski.

"Mnoge zemlje na strani Ukrajine, naši ljudi i svi mi, želimo završiti ovaj rat, zaustaviti Ruse, zaustaviti ovaj rat... Više ćemo razgovarati o bezbednosnim garantijama. Vrlo je važno da Sjedinjene Države daju vrlo snažan signal i da su spremne za bezbednosna jemstva".

Ponovo je zahvalio Melaniji Tramp na pismu Vladimiru Putinu u vezi otete ukrajinske djece.

"Vrlo je važno o svim osetljivim stvarima, teritorijalnim i sličnim, razgovarati na nivou čelnika tokom trilateralnog sastanka, a predsednik Tramp će pokušati da organizuje takav sastanak".

"Pokazao sam predsedniku mnogo detalja na bojnom polju, na karti. Usput, hvala na karti", rekao je Zelenski.

