OVO JE MAPA U KOJU SU VEČERAS SVI GLEDALI! Osvanula SPECIJALNA KARTA Ukrajine usred Bele kuće! Pogledajte šta se nalazi na njoj (FOTO, MAPA)
Naime, u Ovalnom kabinetu, pre zatvorenog dela razgovora Zelenskog i Trampa, otvorena je ogromna mapa Ukrajine, javlja Bi-Bi-Si.
Bila je postavljena direktno nasuprot Trampovog stola.
Istočni deo Ukrajine je osenčen - prikazuje teritoriju koju je zauzela Rusija.
Mapa takođe prikazuje koji procenat regiona Rusija trenutno kontroliše - na primer, Lugansku oblast sa 99%, a Sumsku oblast sa 1%.
Takođe, Zelenski je pokazao Trampu celu situaciju na prvoj liniji fronta na mapi.
- Hvala na mapi, inače.
- Dobra mapa.
- Razmišljam kako da je vratim.
- Nabavićemo vam jednu.
U pitanju je mapa bojnog polja
Govoreći uz evropske čelnike i Donalda Trampa, Volodimir Zelenski rekao je da je grupa imala "vrlo dobar razgovor".
"Razgovarali smo o vrlo osetljivim tačkama. Prvo su bezbednosne garantije. I jako smo srećni s predsednikom što su svi čelnici ovde Bezbednost u Ukrajini zavisi od SAD, o vama i o onim čelnicima koji su s nama u našim srcima", rekao je Zelenski.
"Mnoge zemlje na strani Ukrajine, naši ljudi i svi mi, želimo završiti ovaj rat, zaustaviti Ruse, zaustaviti ovaj rat... Više ćemo razgovarati o bezbednosnim garantijama. Vrlo je važno da Sjedinjene Države daju vrlo snažan signal i da su spremne za bezbednosna jemstva".
Ponovo je zahvalio Melaniji Tramp na pismu Vladimiru Putinu u vezi otete ukrajinske djece.
"Vrlo je važno o svim osetljivim stvarima, teritorijalnim i sličnim, razgovarati na nivou čelnika tokom trilateralnog sastanka, a predsednik Tramp će pokušati da organizuje takav sastanak".
"Pokazao sam predsedniku mnogo detalja na bojnom polju, na karti. Usput, hvala na karti", rekao je Zelenski.
Kurir.rs