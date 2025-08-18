Slušaj vest

Sve se dogodilo na početku multilateralnog sastanka između Trampa, ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i grupe evropskih lidera.

Na početku sastanka, dok su se ljudi još kretali po prostoriji, delovalo je da Tramp razgovara sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

Na mikrofonu, za koji očigledno nije znao da je uključen i da snima, čulo se kako govori: "Mislim da želi da sklopi dogovor za mene."

"Razumete? Koliko god zvučalo ludo."

U Beloj kući danas je održan sastanak Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, nakon čega je usledio susret njih dvojice i grupe evropskih lidera, među koji je i Makron.

Tema sastanka je okončanje rata u Ukrajini, a ovaj događaj usledio je nakon što je u petak ruskih predsednik Vladimir Putin na Aljasci održao samit sa Trampom.

