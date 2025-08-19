ZA ZELENSKOG VIŠE NI METAK! Privatni sektor Slovačke na oku Ukrajine baš u momentu kada ih je Fico napustio - sledi 15 dana ogromnih tenzija u ovoj državi
Slovački premijer Robert Fico obustavio je zvaničnu vojnu pomoć Ukrajini, kritikovao sankcije EU protiv Rusije, odbio članstvo Kijeva u NATO i sastao se sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, o čemu je za Kurir televiziju detaljnije govorio Milutin Ilić, predsednik nevladine organizacije Geopolitikon.
- Slovačka javnost je prilično podeljena, Fico ima snažnu opoziciju. Kada je formirao Vladu, uspostavio je to da Ukrajini ništa neće ići na poklon. Slovačka vojska je znatno oslabljena. Država zvanično ne daje nijedan metak. Nudio je razne druge oblike pomoći, ali Ukrajinci su skoncentrisani na ono što im najviše nedostaje, što Slovačka ima u privatnom sektoru. Mađari i Slovaci će morati da izdrže veliku nervozu od Brisela, ovo je period tenzija od 15 dana dok ne dođe do sastanka Putina, Zelenskog i Trampa.
