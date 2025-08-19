Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin je u susretu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom izneo dva zahteva koja nisu samo pitanje taktike i politike, već zadiru u dublja pitanja identiteta: da se ruski jezik proglasi "zvaničnim" u Ukrajini i da se obezbedi zaštita Ukrajinske pravoslavne crkve pod Moskovskom patrijaršijom. "New York Times" je preneo da Tramp namerava da ovaj zahtev prenese ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom na njihovom sastanku u Vašingtonu, što su detaljnije analizirali gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Miloje Pršić, istoričar i Branimir Đokić, analitičar.

1/8 Vidi galeriju Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska sastanak Foto: Printskrin Youtube, Julia Demaree Nikhinson/AP

O jednom od Putinovih zahteva da se ruski jezik u Ukrajini proglasi zvaničnim, Pršić je govorio kao principu, te je podvukao paralelu sa različitim etničkim manjinama.

- Nisu to zahtevi, već temeljni principi koji bi trebalo da važe za svaku državu, da bilo koja etnička manjina ima pravo na korišćenje svog jezika.

Izneo je teoriju da je rat u Ukrajini delom projekat zapadnih država da dopru do ruske teritorije.

- Ukrajina je platforma za dalje nadiranje zapada prema ruskoj teritoriji. Još od Bizmarka imate to da ako hoćete da se obračunate sa Rusijom, prvo morate da zauzmete njene zapadne delove.

Foto: Kurir Televizija

U javnosti je sve češće pitanje da li će uskoro doći do sastanka između Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, koji bi zasigurno predstavljao istorijsku prekretnicu, a Đokić nije bio preterano optimističan po tom pitanju.

- Smatram da je nemoguće da Putin sedne sa Zelenskim u istu prostoriju, male su šanse.

Kako je istakao, rat u Ukrajini ne jenjava nakon susreta na Aljasci i o primirju se zvanično i dalje ne govori.

- Imaćemo rat i dalje, ne priča se o primirju. Tramp je zamolio da se o njemu ne govori, već o obustavi pucnjave. Mnogi su stali iza Ukrajine i nisu za predaju teriotrije.

"IMAĆEMO RAT I DALJE, O PRIMIRJU NEMA GOVORA" Analitičari tvrde da do sastanka Zelenskog i Putina NEĆE doći! Izneli mračne prognoze o nastavku sukoba Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs