(KMG) -- Ministarka zaštite životne sredine Republike Srbije, Sara Pavkov, izjavila je za Kinesku medijsku grupu da je njeno ministarstvo prošle godine, tokom posete predsednika Si Đinpinga Beogradu, sa kineskom Nacionalnom komisijom za razvoj i reforme potpisalo Memorandum o sardanji u oblasti zaštite životne sredine, koji uključuje oblasti takozvane cirkularne ekonomije, razmenu najboljih dostupnih praksi i transfera znanja, zatim vrlo važnu oblast klimatskih promena i upravljanja ostalim aspektima životne sredine.

„Od tog dana do danas realizovana je, čini mi se, vrlo značajna studijska poseta kojoj su prisustvovale kolege iz Ministarstva zaštite životne sredine, ali i iz drugih istraživačkih pravnih lica sa teritorije Republike Srbije. Oni su tri nedelje boravili u različitim centrima u Kini, gde su zajedno sa predstavnicima državnih institucija razgovarali o dve važne teme od značaja za zaštitu životne sredine. To su obnovljivi izvori energije i biogasna postrojenja“, rekla je Sara Pavkov.

Ministarka veruje da rezultati i iskustva stečeni tokom studijske pesete mogu doprineti da se relevatni projekti što brže i racionalnije implementiraju u Srbiji.

Ona je istakla da je kineska strana u martu ove godine predložila novi memorandum u oblasti zaštite životne sredine, koji treba da bude potpisan sa Srbijom.

„Tada bismo mogli da preuzmemo prakse kineske strane, za koje smatram da su vrlo značajne u ovoj oblasti. To je prevashodno kineska dobra praksa u planiranju programa i strategija upravljanja životnom sredinom. Kineska praksa je da oni to rade na pedesetogodišnjem ili stogodišnjem nivou, što se u sadašnjem našem sistemu još uvek ne primenjuje… Mislim da je to jedan od aspekata na koji definitivno možemo da se ugledamo na kinesku stranu. Upravo, ovo srednjoročno i dugoročno planiranje. Rezultat u zaštiti životne sredine iziskuje kontinuirani rad i u tom kontekstu. Nadam se da ćemo mi uskoro početi sa nečim što do sada nismo radili, a to je upravo kreiranje programa i strategije za period od 20, 25 ili 30 godina i to će nam biti vrlo značajno”, rekla je ministarka Pavkov.

Ona je istakla da je u razgovorima sa kineskom stranom pomenuta oblast klimatskih promena.

„To je nešto na čemu možemo zajedno da radimo. Takođe, razgovarali smo u prethodnom periodu da unapredimo saradnju i konkretizujemo aktivnosti između dve strane u oblasti zaštite vazduha. Mislim da je Kina u prethodnom periodu napravila veliki iskorak u zelenoj tranziciji i da tu možemo mnogo da naučimo od kineske strane“, poručila je ministarka Pavkov.

Ona dodaje da su Srbija i Kina potpisnice Pariskog sporazuma koji definiše na koji način države treba da pripremaju NDC (Nacionalno određeni doprinosi), odnosno procente i projekcije do 2030. i 2035. godine, koliko će svaka država da smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte.