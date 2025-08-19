AVION KOMPANIJE "KONDOR ERLAJNS" IŠLA SA GRČKOG OSTRVA ZA NEMAČKI GRAD DISELDORF

AVION KOMPANIJE "KONDOR ERLAJNS" IŠLA SA GRČKOG OSTRVA ZA NEMAČKI GRAD DISELDORF

Slušaj vest

Avion kompanije "Kondor erlajns" bio je primoran da brzo skrene sa puta nakon što se motor letelice zapalio ubrzo nakon poletanja.

Nemački mediji su objavili da je avion u subotu poleteo s ostrva Krf u Grčkoj ka Diseldorfu, ali je posada Boinga 757 primetila poremećaj u protoku vazduha desne turbine kada je avion dostigao visinu od oko 10.000 metara.

Magazin Pipl prenosi da video snimci sa društvenih mreža prikazuju plamen koji bljeska iz desnog motora dok se iz putničkog aviona čuje glasan zvuk.

1/6 Vidi galeriju Zapalio se motor aviona na letu od grčkog ostrva Krf ka nemačkom gradu Diseldorfu Foto: Printscreen X

Avion je prinudno sleteo na aerodrom Brindizi u južnoj Italiji nakon što je u vazduhu proveo oko 40 minuta, prema pisanju Velta i Frankfurter rundšaua.

Svih 273 putnika i 8 članova posade nisu povređeni kada je avion sleteo u Brindizi u 20.15 časova po lokalnom vremenu.

Jedan od putnika je rekao da je odjednom nestalo struje na nekoliko sekundi".

- Shvatili smo da se više ne penjemo - kazao je putnik.

Drugi putnik je rekao da je to bilo "neverovatno užasno iskustvo".

- Već sam poslao oproštajne poruke jer sam pomislio: "Sada je gotovo" - naveo je taj putnik.