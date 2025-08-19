Slušaj vest

Nemački Zeleni su na istoku zemlje pod velikim pritiskom, dok se na saveznom nivou bore sami sa sobom – u potrazi za identitetom i jasnom ulogom u redovima opozicije.

Tako Dojče vele opisuje stanje u stranci Analene Berbok, doskorašnje ministarke spoljnih poslova Nemačke, koja će nakon debakla Zelenih na izborima za Budestag i pitanja šta dalje, narednog meseca zvanično preuzeti funkciju predsednice Generalne skupštine UN.

Nemački Zeleni pamte i bolja vremena od ovih danas. Do 6. maja bili su deo vladajuće koalicije zajedno sa socijaldemokratama i liberalima, a sada su u opoziciji – i to i dalje nagriza njihovo samopouzdanje.

Jedan od razloga koji izaziva nemir među Zelenima jeste to što je ta stranka na istoku Nemačke na meti brojnih napada. To potvrđuje i nedavni vapaj za pomoć, koji je došao iz pokrajine Tiringije. Krajem jula se, naime, odbornik Zelenih iz skupštini grada Gota, FelikSavez 90/Zelenis Kalbe, obratio partijskom vrhu u Berlinu pismom u kojem je izvestio o pretnjama smrću i tome da ga „usred bela dana pljuju na ulici“.

„Ovo pismo je očajnički vapaj za pomoć, jer ne znamo šta i kako dalje“, napisao je Kalbe. Dodao je i da je postalo opasno biti član Zelenih, posebno u ruralnim delovima Tiringije. Slični izveštaji stizali su i ranije i to i iz drugih delova bivšeg DDR-a.

„Zeleni biotop“ u „desničarskoj enklavi“

To je bio još jedan razlog za kopredsednika Zelenih, Feliksa Banašaka, da se zaputi tamo gde najviše gori: na istok Nemačke. Želeo je da sazna otkud toliko neprijateljstvo prema Zelenima.

Prilikom obilaska grada Halberštata, koji ima oko 38.000 stanovnika i nalazi se u pokrajini Saksonija-Anhalt, angažovani u „Socio-kulturnom centru Zora“, osnovanom 1991, ispričali su mu o neprijateljskoj atmosferi. Nisu svi mladi koji se tu okupljaju članovi Zelenih, ali ustanove poput centra „Zora“ oduvek su bile mesta za regrutaciju Zelenih – kako na istoku, tako i na zapadu.

Centar „Zora“ organizuje pank i hevi-metal koncerte, poziva na borbu protiv rasizma i ksenofobije, vodi radionice i radi s mladima. Kada zaposlene u centru upitate šta trenutno najviše brine ljude u Halberštatu, kažu da je to gotovo jednoglasno odbijanje dolaska stranaca. U Halberštatu postoji smeštaj za izbeglice, gde trenutno živi oko hiljadu ljudi, većinom iz Sirije. To je jedan od razloga mržnje prema Zelenima: veliki deo stanovništva na istoku protivi se daljem useljavanju stranaca – dok se Zeleni i dalje zalažu za prihvatanje onih kojima je potrebna zaštita.

Šef Zelenih, Banašak, žali i zbog, kako kaže, „nedostatka solidarnosti drugih demokratskih stranaka“. Zeleni se takođe zalažu i za dalju podršku Ukrajini u borbi protiv Rusije, ali na istoku Nemačke mnogi imaju drugačije mišljenje i više su za dijalog s ruskim predsednikom Putinom. Banašak za DW navodi i druge razloge: „Mi smo stranka koja se posebno zalaže za solidarnost, liberalnu i otvorenu demokratiju – ali nikakve razlike u stavovima nisu opravdanje za napade na ljude.“

Zeleni imaju problem u ruralnim područjima

Zeleni na istoku Nemačke već dugo loše stoje. U poslednjih nekoliko godina broj članova stranke na nivou cele zemlje porastao je na oko 180.000, ali samo oko 12.000 njih dolazi sa istoka.

Zeleni imaju mnogo toga da nadoknade u pokrajinama na istoku, ocenjuje politikološkinja Nina Kolek s Univerziteta u Potsdamu. „Teško im je u ruralnim, a posebno istočnonemačkim regionima. To je sigurno zato što tamo nemaju razvijenu partijsku strukturu i nisu etablirani kao stranka“, kaže ona za DW.

Zeleni se tamo doživljavaju kao „dobro plaćeni idealisti iz velikih gradova, koji ne razumeju brojne lomove koje su ljudi na istoku doživeli od ujedinjenja 1989.“ Mnogi koji žive na selu skeptični su prema etabliranim strankama iz gradova, kaže Kolek. „Smatraju da su ’mekani’, jer se zalažu za zaštitu klime, diverzitet i transformaciju ka održivim izvorima energije.“

Banašak: „Ljudi pre svega žele sigurnost“

Feliks Banašak kaže da je svestan svih tih problema. Stranka poput Zelenih, koja se zalaže za promene, trenutno ima težak zadatak, „posebno na istoku Nemačke, gde mnogi ljudi promene povezuju sa gubitkom posla i sigurnosti.“

To konkretno znači da prestanak korišćenja uglja, za koji su se Zeleni posebno zalagali, najviše pogađa ljude u istočnonemačkim regionima gde se vadio mrki ugalj.

Jedna od onih političarki koja uprkos svemu istrajava i koja i dalje vodi „zelenu politiku“, jeste predsednica okružnog odbora Zelenih u Harcu, Katrin Grub. U februaru se bezuspešno kandidovala za Bundestag.

Zeleni su još uvek zastupljeni sa šest poslanika u pokrajinskom parlamentu Saksonije-Anhalt, ali izgledi za izbore naredne godine su loši: ankete pokazuju da bi ta stranka tu mogla da osvoji samo tri odsto glasova.

Katrin Grub do sada nije bila izložena napadima, ali oseća da se raspoloženje prema Zelenima sve više pogoršava. „Ono što još nije, može da se desi“, kaže ona za DW. „Svi smo toga svesni. Ali još nam nije ugrožen život.“ Grad Halberštat, kaže, postao je „desničarska enklava“ – tamo se na ulicama može čuti da jedino još stranka Alternativa za Nemačku (AfD) zaslužuje da se za nju glasa.