U toku je sveopšta potera za njim, pa vlasti pozivaju javnost da otvori četvoro očiju.

Prema izveštajima grčkih medija, zatvorenik je iskoristio nemar dvojice policajaca koji su ga obezbeđivali. Navodno je Albanac uspeo da pobegne kada su mu dozvolili da izađe na cigaretu.

Albanac je nedavno bio uhapšen zbog kršenja zakona o strancima, posedovanja droge i neposlušnosti, dok je protiv njega bilo u toku nekoliko vrlo ozbiljnih sudskih postupaka - 12 godina zatvora i novčana kazna od 50.000 evra za kršenje zakona o drogama, a postoji i nalog Apelacionog suda Soluna za njegovo hapšenje.

Policija intenzivno traga za njim na severu zemlje, s kontinuiranim proverama na raskrsnicama, putevima i vozilima koja se kreću ka Florini, Kozaniju i granici sa Albanijom. Istovremeno, ispituju se okolnosti pod kojima je zatvorenik uspeo da pobegne, dok je slučaj izazvao pitanja o načinu na koji je bio pritvoren.

Treba napomenuti da je begunac nedavno povređen u pokušaju da pobegne preko neregulisanog graničnog prelaza ka Albaniji uz pomoć 29-godišnjeg sunarodnika, pri čemu je slomio nogu i prebačen u bolnicu u Kastoriji na operaciju, odakle je potom uspeo da pobegne.