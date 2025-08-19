OVO JE PROMAKLO SVIMA NA ALJASCI: Putin doneo poseban i skup poklon za jednog običnog Amerikanca! "Bez reči sam, neverovatan je..." (FOTO/VIDEO)
Mark Voren, američki bajker, žalio se više puta da ne može da dođe do delova kako bi popravio svoj motor od kada su uvedene sankcije Rusiji.
Zaposleni u ruskoj ambasadi u Sjedinjenim Državama predao je Vorenu ključeve njegovog novog motocikla Ural na parkingu hotela u Ankoridžu, gde je odsela ruska delegacija.
- Moram reći da je ovo lični poklon od predsednika Ruske Federacije - rekao je Vorenu Andrej Ledenjev, ruski diplomata.
Sedokosi Voren sa naočarima viđen je kako skače na svoj novi motocikl, Ledenjev iza njega dok je u prikolici još jedan čovek.
- Razlika je noć i dan. Sviđao mi se stari motor, ali ovaj je očigledno mnogo bolji. Noviji, kontrole su precizne. Bez reči sam, neverovatan je. Hvala vam puno - rekao je Voren.
Neočekivani poklon ruskog lidera usledio je nakon što su reporteri ruske državne televizije Kanal 1 uoči posete Vladimira Putina slučajno sreli Vorena na ulicama Ankoridža pre samita.
Reporteri su se zaustavili da se dive Vorenovom motociklu, koji proizvodi Ural, fabrika osnovana 1941. godine u tadašnjem Sovjetskom Savezu.
Voren je rekao novinaru Valentinu Bogdanovu da se mučio da nabavi rezervne delove za motocikl, uključujući i novi starter.
Ural, čije je sedište za Ameriku u državi Vašington, saopštio je da se svi njegovi motocikli sklapaju u Kazahstanu.
Vozila su poznata po prikolicama i prvobitno su razvijena za upotrebu sovjetske vojske tokom Drugog svetskog rata na Istočnom frontu.
Kompanija je povukla svu svoju proizvodnju iz Rusije nakon početka rata u Ukrajini, jer su sankcije onemogućile izvoz vozila.
