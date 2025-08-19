Slušaj vest

Strahovit ruski napad na Ukrajinu uz upotrebu strateških bombardera usledio je svega nekoliko sati nakon što su Vladimir Putin i Donald Tramp razgovarali telefonom o mogućem okončanju rata u Ukrajini.

Masovni napadi na Kremenčuk

NATOje tokom noći bio primoran da podigne borbene avione nakon što je Rusija pokrenula žestoke raketne napade i udare dronovima, pretvorivši ukrajinski grad Kremenčuk, kako piše britanski list Ekspres, u prizor nalik Armagedonu.

Ovi napadi dogodili su se iako je Tramp tvrdio da je ruski lider pristao na mirovne pregovore sa Volodimirom Zelenskim, s nadom da bi sastanak mogao da se održi do kraja avgusta.

Razgovor Trampa i Zelenskog prethodio je sastanku u Beloj kući na kojem su učestvovali i Kir Starmer i evropski lideri, s ciljem da se pronađe put do okončanja rata.

Međutim, kako piše list, odmah su se pojavile sumnje u Putinovu iskrenost, s obzirom na to da je tokom noći koristio strateške bombardere, a njegov savetnik Jurij Ušakovnije precizirao da će Putin lično učestvovati u eventualnim pregovorima sa Zelenskim.

Poljska i NATO u pripravnosti

Poljski i drugi NATO lovci bili su u pripravnosti zbog intenziteta ruskih napada, u kojima su Tu-95MS strateški bombarderi ispalili krstareće rakete sa područja Kaspijskog mora.

- U noći između 18. i 19. avgusta 2025. avijacija Ruske Federacije ponovo je izvela raketne napade na teritoriju Ukrajine - navodi se u saopštenju generalštaba u Varšavi.

- Radi bezbednosti poljskog vazdušnog prostora, Operativna komanda oružanih snaga Poljske aktivirala je sve neophodne procedure. Poljski i saveznički avioni počeli su operacije, a protivvazdušna odbrana i radarski sistemi podignuti su na najviši nivo pripravnosti.

Napadi u Poltavskoj oblasti

Putin je tokom razgovora sa Trampom tvrdio da želi mir, ali su ruske snage istovremeno gađale Kremenčuk balističkim i krstarećim raketama, koristeći pet strateških bombardera Tu-95MS, uz napad sa 270 dronova tipa Šahed.

Grad je potreslo najmanje deset snažnih eksplozija, a ukupno 30 napada pogodilo je širu Poltavsku oblast, ostavljajući hiljade ljudi bez struje.

- Ceo Kremenčuk je u dimu, zatvarajte prozore. Stravične posledice posle jednog od najmasovnijih napada na grad - glasilo je jedno upozorenje.

Meta su bile i administrativne zgrade energetskog sektora, kao i skladišta gasa u regionu.

- Neprijatelj je izveo masovni udar na Poltavsku oblast - izjavio je regionalni guverner Volodimir Kohut.

- Zabeleženi su udari i pad krhotina i gelera u okruzima Kremenčuk i Lubnji. Oštećene su administrativne zgrade energetskih preduzeća, a u Lubnjima je 1.471 domaćinstvo i 119 privrednih subjekata ostalo bez struje. Hitne službe i energetski timovi rade na otklanjanju posledica napada - rekao je on.

Napadnute su i oblasti Černigov i Dnjepropetrovsk, gde su pogođena stambena zgrada i jedna škola.

Tramp najavljuje susret Putina i Zelenskog

Donald Tramp je na mreži Truth Social objavio da je razgovarao sa Putinom i započeo pripreme za sastanak Putina i Zelenskog.

- Pozvao sam predsednika Putina i počeo dogovore o sastanku, na mestu koje će biti naknadno određeno, između predsednika Putina i predsednika Zelenskog - napisao je.

Dodao je da bi posle toga mogao da usledi trilateralni sastanak u kojem bi i on učestvovao, s ciljem da se održi do kraja meseca.

Ušakov: "Razgovor otvoren, ali bez konkretnih dogovora"

Putinov bliski saradnik Jurij Ušakov ubrzo je izneo manje optimističan stav, rekavši da je razgovor sa Trampom bio "otvoren" i "konstruktivan", ali da nije postignut dogovor o direktnom susretu Putina i Zelenskog.

- Vladimir Putin i Donald Tramp izrazili su podršku nastavku direktnih pregovora između delegacija Rusije i Ukrajine - izjavio je Ušakov.

- Razmatrana je i ideja da se poveća nivo predstavnika obe strane.

Ipak, Putin se nije obavezao na lično učešće, već je Kremlj samo najavio da će "razmotriti mogućnost" budućih razgovora na višem nivou od prethodnih, koji su održani u Istanbulu.

- Vladimir Putin i Donald Tramp dogovorili su se da nastave kontakte o ukrajinskom pitanju i drugim važnim međunarodnim temama - dodao je Ušakov.