Broj poginulih osoba u poplavama u Kini porastao je na 13, nakon što su pronađena još tri tela.

Državni mediji preneli su da se na severu Kine, nakon oluje petoro ljudi još uvek vodi kao nestalo, kao i da se ne prognozira prestanak padavina.

Katastrofalne poplave u Pekingu i na severu Kine, najmanje 30 mrtvih Foto: XINHUA / Ju Huanzong/XINHUA NEWS AGENCY

Tri tela su izvučena u gradu Ordos, javila je novinska agencija Sinhua.

I dalje pada kiša, a prognozirana je i za naredna tri dana, prenosi Rojters.

Krajem prošlog meseca kinesku prestonicu Peking pogodile su poplave u kojima je stradalo najmanje 44 ljudi.

