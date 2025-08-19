Najmanje 13 mrtvih u poplavama u Kini, pronađena nova tela, kiša ne prestaje, padaće još tri dana
PADAVINAMA POGOĐEN SEVER ZEMLJE
POTOP U KINI, RASTE BROJ MRTVIH! Vlasti pronalaze tela, ljudi nestali tokom oluje, a kiša i dalje pada i neće prestati još tri dana (VIDEO)
Broj poginulih osoba u poplavama u Kini porastao je na 13, nakon što su pronađena još tri tela.
Državni mediji preneli su da se na severu Kine, nakon oluje petoro ljudi još uvek vodi kao nestalo, kao i da se ne prognozira prestanak padavina.
Katastrofalne poplave u Pekingu i na severu Kine, najmanje 30 mrtvih Foto: XINHUA / Ju Huanzong/XINHUA NEWS AGENCY
Tri tela su izvučena u gradu Ordos, javila je novinska agencija Sinhua.
I dalje pada kiša, a prognozirana je i za naredna tri dana, prenosi Rojters.
Krajem prošlog meseca kinesku prestonicu Peking pogodile su poplave u kojima je stradalo najmanje 44 ljudi.
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)
