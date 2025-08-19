Slušaj vest

Finski mediji preneli su da je njihov poslanik navodno izvršio samoubistvo u zgradi parlamenta u Helsinkiju. Prema lokalnim izveštajima, osoba je preminula u zgradi parlamenta u Helsinkiju oko 11 časova u utorak.

Zvaničnici su potvrdili samo smrt jedne osobe, dok mediji navode da je reč o poslaniku koji je sebi oduzeo život. Policija, koja vodi istragu, ne sumnja na nasilnu smrt. Na licu mesta naleze se i bolničari.

Finska televizija Yle izvestila je da su u zgradi parlamenta primećeni najmanje jedno vozilo hitne pomoći, jedno vatrogasno vozilo i dva policijska automobila.

- Kola hitne pomoći su projurila iza zgrade parlamenta uz sirene. Zatim je stiglo i veliko vatrogasno vozilo, policijski automobil i s manjim zakašnjenjem, oklopni policijski mercedes - rekao je očevidac.

- Na licu mesta je u toku akcija spasilačkih službi, policije i hitne pomoći. U ovom trenutku ne mogu reći ništa više. Ne mogu da komentarišem kakav je bio odgovor centra za hitne slučajeve. Parlament je specifično mesto, pa se može pretpostaviti da su takve situacije bile razmatrane dok je stanje još bilo nejasno - rekao je direktor policije Aaro Toivonen koji nije potvrdio, ali ni demantovao navode medija.

(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaU HELSINKIJU NIJEDAN SMRTNI SLUČAJ U SAOBRAĆAJU VEĆ GODINU DANA! Neverovatan podvig finske prestonice, evo kako su vlasti ovo postigle (FOTO, VIDEO)
shutterstock-1130892830.jpg
PlanetaUŽAS U FINSKOJ: Dve devojčice od 15 godina preminule posle pada sa krova parkinga
shutterstock-1490808668.jpg
PlanetaPAO AVION U FINSKOJ: Poginuo muškarac, jedna osoba povređena
2024-12-25 08_43_39-(3) Clash Report on X_ _Azerbaijan Airlines passenger plane flying from Baku to .png
PlanetaPAKLENE TEMPERATURE U ZEMLJI SNEGA: Izdata hitna upozorenja, toplotni talas obara rekord za rekordom!
automobil vrućina.jpg