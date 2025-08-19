HOROR U FINSKOM PARLAMENTU! Političar izvršio samoubistvo!
Finski mediji preneli su da je njihov poslanik navodno izvršio samoubistvo u zgradi parlamenta u Helsinkiju. Prema lokalnim izveštajima, osoba je preminula u zgradi parlamenta u Helsinkiju oko 11 časova u utorak.
Zvaničnici su potvrdili samo smrt jedne osobe, dok mediji navode da je reč o poslaniku koji je sebi oduzeo život. Policija, koja vodi istragu, ne sumnja na nasilnu smrt. Na licu mesta naleze se i bolničari.
Finska televizija Yle izvestila je da su u zgradi parlamenta primećeni najmanje jedno vozilo hitne pomoći, jedno vatrogasno vozilo i dva policijska automobila.
- Kola hitne pomoći su projurila iza zgrade parlamenta uz sirene. Zatim je stiglo i veliko vatrogasno vozilo, policijski automobil i s manjim zakašnjenjem, oklopni policijski mercedes - rekao je očevidac.
- Na licu mesta je u toku akcija spasilačkih službi, policije i hitne pomoći. U ovom trenutku ne mogu reći ništa više. Ne mogu da komentarišem kakav je bio odgovor centra za hitne slučajeve. Parlament je specifično mesto, pa se može pretpostaviti da su takve situacije bile razmatrane dok je stanje još bilo nejasno - rekao je direktor policije Aaro Toivonen koji nije potvrdio, ali ni demantovao navode medija.
