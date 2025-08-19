Slušaj vest

Finski mediji preneli su da je njihov poslanik navodno izvršio samoubistvo u zgradi parlamenta u Helsinkiju. Prema lokalnim izveštajima, osoba je preminula u zgradi parlamenta u Helsinkiju oko 11 časova u utorak.

Zvaničnici su potvrdili samo smrt jedne osobe, dok mediji navode da je reč o poslaniku koji je sebi oduzeo život. Policija, koja vodi istragu, ne sumnja na nasilnu smrt. Na licu mesta naleze se i bolničari.

Finska televizija Yle izvestila je da su u zgradi parlamenta primećeni najmanje jedno vozilo hitne pomoći, jedno vatrogasno vozilo i dva policijska automobila.

- Kola hitne pomoći su projurila iza zgrade parlamenta uz sirene. Zatim je stiglo i veliko vatrogasno vozilo, policijski automobil i s manjim zakašnjenjem, oklopni policijski mercedes - rekao je očevidac.