U fokusu je i dalje sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa, a njihov susret je u senku bacila poseta Volodimira Zelenskog Vašingtonu. Za razliku od njegove prethodene posete, koju je upriličio nepozvan, ovaj put je išao po pozivu.

Evropski lideri čvrsto stoje iza Ukrajine i Zelenskog, pre svega zbog ličnih interesa. Šta se dešavalo iza zatvorenih vrata ovalnog kabineta, tema je o kojoj su razgovarali gosti emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, Aleksandar Gajović, novinar i publicista, prof. dr. Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar i prof. dr . Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

Gajović je na samom početu oba susreta sa američkim predsednikom okarakterisao kao istorijske.

- Potpuno je jasno da su u toku istorisjki susreti i dijalozi. Videćemo koliko su oni blagodetni. Inače mislim da dijalog nema alternativu i gledam na ovo optimistički.

Izneo je i optimističnu prognozu kada je u pitanju potencijalno izbijanje 3. svetskog rata, o kojem je u javnosti od ove godine bilo mnogo reči.

- Način kako je Tramp dočekao Putina na lajasci mnogo govori, odnosno ta srdačnost koju smo videli. Čini mi se da će se sve završiti brže od očekivanog, zahvaljujući dobroj diplomatiji. Mislim da smo kao svet izbegli veliki rat. Njega je sada gotovo nemoguće pokrenuti.

Deđanski je govorio o nardnim koracima za koje se očekuje da će ih Zelenski preuzeti, ističući da uopšte nije u pitanju njegova direktna odluka.

- Zelenski čeka da mu se kaže šta da prihvati. On ima dva izbora, da prihvati ono što mu je Tramp rekao i da ode u svoju vilu na jezeru Komo, a druga opcija je da ne prihvati i da završi ko zna gde - rekao je, a potom se nadovezao na Rusiju i njene planove za dalji razvitak sukoba:

- Rusija sada mora da potencira ono što joj najviše znači, a to je bezbednost i garancija. Ne idu ispod te linije i mislim da je Rusija našla model kada su u pitanju ustupci.

Kajtez je jasno napomenuo da je rezultat sukoba u Ukrajini posle više godina njegovog trajanja baš onakava kakav je očekivao.

- Od početka sam tvrdio da u svakom sukobu veliki igrači bivaju pobednici, a cenu plaća onaj ko je na stolu, u ovom slučaju je to Ukrajina. Evropa se uveliko priprema za veliki sukob sa Rusijom do 2027. godine.

Iako je Tramp tek od nedavno ponovo nastupio kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, već ima reči o njegovom nasledniku i odnosu koji će imati ka sukobima u Evropi.

- Posle Trampa može doći druga struktura kja će reći da je to Trampov mir, a oni žele rat, isto kao što je on uradio sa Bajdenom. Vidim veliku opasnost, suviše će biti radikalno, Putin je već uradio mnogo toga. Zelenski neće ostati na svom mestu.

