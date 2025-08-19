Slušaj vest

Američkog turistu (63) napala je ajkula dok je ronio i pecao kopljem na Bahamima. On je potom helikopterom prebačen u bolnicu nakon što je zadobio teške telesne povrede.

Napad na Bahamima

Stravičan incident dogodio se u nedelju na Bahamima. Muškarca je ajkula napala oko 13 časova u blizini Big Gren Keja.

Prema navodima Kraljevske policije Bahama, zadobio je teške povrede.

Transport u SAD na dalje lečenje

Turista je najpre prebačen u lokalnu kliniku, gde mu je pružena medicinska pomoć, a zatim je helikopterom transportovan u Sjedinjene Američke Države na dalje lečenje. Potpuni obim i priroda njegovih povreda još uvek nisu poznati.

- Policija na ostrvu Abako reagovala je na napad ajkule koji se dogodio nešto posle 13 časova u nedelju, 17. avgusta 2025. godine, u blizini Big Gren Keja. Prema prvim izveštajima, 63-godišnji državljanin SAD je podvodno pecao kada ga je napala ajkula, nanoseći mu teške povrede. Najpre je prebačen u lokalnu kliniku radi medicinske pomoći, a zatim vazdušnim putem transportovan u Sjedinjene Države na dodatno lečenje - navela je lokalna policija na Bahamima.

Retki napadi ajkula na Karibima

Iako ajkule naseljavaju vode Kariba, napadi na ljude su relativno retki. Prema podacima Međunarodnog registra napada ajkula, u poslednjih 400 godina na Bahamima su zabeležena svega 34 potvrđena napada.

Još jedan stravičan slučaj

Na drugom mestu, sedmogodišnjeg dečaka napala je ajkula dugačka četiri metra, otkinuvši mu deo noge.

Dečak se igrao sa grupom od desetoro drugara u vodama punim ajkula kada ga je predator zgrabio. Jeziv incident dogodio se u zalivu Taiohae, na ostrvu Nuku Hiva.