Američki predsednik Donald Tramp juče je u Beloj kući pored ukrajinskog kolega Volodmira Zelenskog primio i evropske lidere, a na početku diskusije za okruglim stolom bio je posebno raspoložen i svakom gostu uputio niz komplimenata, pri čemu se neki manje velikodušni i promišljeni od drugih.

Politiko navodi da je, govoreći o generalnom sekretaru NATO Marku Ruteu, Tramp je rekao da je on "veliki gospodin, uopšte jedan veliki politički lider.

Donald Tramp i Mark Rute Foto: YURI GRIPAS / POOL/ABACA POOL

Tramp je britanskog premijera Kira Starmera opisao kao "prijatelja".

- Ljudi ga mnogo vole, svi ga volite - kazao je Tramp.

Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

Briselski sajt navodi da je to verovatno iznenadilo mnoge britanske birače, koji prilično glasno govore o tome da im se Starmer nimalo ne sviđa.

Neobične pohvale za Makrona

Multilateralni sastanak u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, Julia Demaree Nikhinson/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL

Francuski predsednik Emanuel Makron dobio je od Trampa neobične pohvale.

- Predsednik Francuske Makron je bio sa mnom od početka. Sviđao mi se od prvog dana i sada mi se sviđa još više. To je prilično dobro, to je neobično - rekao je Tramp.

Politiko objašnjava da je Tramp verovatno u tom "od početka" mislio na to da su obojica postali predsednici iste godine (2017), a ne u smislu da je on Makronov otac!

Makron i Tramp Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia, TASOS KATOPODIS / Getty images / Profimedia, udovic MARIN / AFP / Profimedia

Tramp je opisao italijansku premijerku Đorđu Meloni kao "inspiraciju" koja na čelu vlade u Rimu služi "duže od drugih".

To je preterani kompliment s obzirom na to da je Italija imala 68 vlada od Drugog svetskog rata.

Donald Tramp i Đorđa Meloni Foto: AP Alex Brandon

Dok je Tramp hvalio Meloni mu se osmehivala, da bi potom prevrnula očima, što se vidi na snimku sa sastanka.

Finca viđa češće nego što ljudi misle?

O finskom Aleksandru Stubu Tramp je rekao "izgleda bolje nego ikada".

Politiko navodi da to postavlja pitanje koliko često se njih dvojica druže?

Finski predsednik Aleksander Stub Foto: Jacquelyn Martin/AP, KIMMO BRANDT/COMPIC

Stub je dobar golfer, a Tramp voli da igra golf, tako da je možda to njhovo druženje češće nego što bi se mislilo.

Nemačkog kancelara Fridriha Merca Tramp je nazvao "veoma jakom osobom".

- On mi je prijatelj i čast mi je što mi je prijatelj - kazao je Tramp.

Merc i Tramp Foto: Chris Kleponis - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia, RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Onda je usledila neizbežna digresija.

- Gde si dobio taj ten? Želim da imam takav ten - poručio je Tramp.

Komentara je bilo i za Ursulu fon der Lajen, predsednicu Evropske komisije.

Američki predsednik Donald Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen postigli trgovinski sporazum SAD i EU Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

- Mislim da ste možda moćniji od svih ovih momaka za stolom - rekao je Tramp.

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije Foto: EPA Neil Hallpool, AP Armin Durgut

Potom je "probušio" balon koji je upravo naduvao dodajući "Ne znam..."

Sve o reakcijama na boravak Zelenskog i evropskih lidera u Vašingtonu i sastancima koji su tu održani imate u našem današnjem blogu OVDE, a sve o samom samitu u jučerašnjem blogu OVDE.

(Kurir.rs/Politico.eu/Preveo i priredio: N. V.)

