Američki predsednik Donald Tramp juče je u Beloj kući pored ukrajinskog kolega Volodmira Zelenskog primio i evropske lidere, a na početku diskusije za okruglim stolom bio je posebno raspoložen i svakom gostu uputio niz komplimenata, pri čemu se neki manje velikodušni i promišljeni od drugih.

Politiko navodi da je, govoreći o generalnom sekretaru NATO Marku Ruteu, Tramp je rekao da je on "veliki gospodin, uopšte jedan veliki politički lider.

Tramp je britanskog premijera Kira Starmera opisao kao "prijatelja".

- Ljudi ga mnogo vole, svi ga volite - kazao je Tramp.

Briselski sajt navodi da je to verovatno iznenadilo mnoge britanske birače, koji prilično glasno govore o tome da im se Starmer nimalo ne sviđa.

Neobične pohvale za Makrona

Francuski predsednik Emanuel Makron dobio je od Trampa neobične pohvale.

- Predsednik Francuske Makron je bio sa mnom od početka. Sviđao mi se od prvog dana i sada mi se sviđa još više. To je prilično dobro, to je neobično - rekao je Tramp.

Politiko objašnjava da je Tramp verovatno u tom "od početka" mislio na to da su obojica postali predsednici iste godine (2017), a ne u smislu da je on Makronov otac!

Tramp je opisao italijansku premijerku Đorđu Meloni kao "inspiraciju" koja na čelu vlade u Rimu služi "duže od drugih".

To je preterani kompliment s obzirom na to da je Italija imala 68 vlada od Drugog svetskog rata.

Dok je Tramp hvalio Meloni mu se osmehivala, da bi potom prevrnula očima, što se vidi na snimku sa sastanka.

Finca viđa češće nego što ljudi misle?

O finskom Aleksandru Stubu Tramp je rekao "izgleda bolje nego ikada".

Politiko navodi da to postavlja pitanje koliko često se njih dvojica druže?

Stub je dobar golfer, a Tramp voli da igra golf, tako da je možda to njhovo druženje češće nego što bi se mislilo.

Nemačkog kancelara Fridriha Merca Tramp je nazvao "veoma jakom osobom".

- On mi je prijatelj i čast mi je što mi je prijatelj - kazao je Tramp.

Onda je usledila neizbežna digresija.

- Gde si dobio taj ten? Želim da imam takav ten - poručio je Tramp.

Komentara je bilo i za Ursulu fon der Lajen, predsednicu Evropske komisije.

- Mislim da ste možda moćniji od svih ovih momaka za stolom - rekao je Tramp.

Potom je "probušio" balon koji je upravo naduvao dodajući "Ne znam..."