OVO JE POSLANIK (30) KOJI JE PRONAĐEN MRTAV U FINSKOM PARLAMENTU: Izvori ukazuju da je reč o samoubistvu? Imao je velikih zdravstvenih problema! (FOTO)
Finski premijer Peteri Orpo komentarisao je smrt poslanika Emelija Peltonena (SDP), nazivajući vest "zaista šokantnom". Poslanik, star 30 godina, preminuo je u zgradi finskog parlamenta u utorak.
Kancelarija za madije parlamenta potvrdila je da je poslanik (tokom svog prvog mandata) iz Jarvenpaa preminuo. U saopštenju, parlamentarna zajednica izrazila je saučešće porodici preminulog.
Tabloid Iltalehti izvestio je da je poslanik izvršio samoubistvo u zgradi parlamenta. Direktor bezbednosti parlamenta, Aro Toivonen, rekao je za Yle da ne osporava te informacije.
Policija u Helsinkijusaopštila je da je poziv hitne pomoći primljen u 11:06 sati. Prema policiji, slučaj se ne smatra krivičnim delom i analizira se kao ispitivanje uzroka smrti.
Premijer Orpo: "Zaista šokantna vest"
Finski premijer Peteri Orpo (NCP) potvrdio je smrt poslanika tokom konferencije za medije u Kajaniju, gde se parlamentarna grupa Nacionalne koalicione stranke sastaje na godišnjem letnjem skupu.
- Primili smo zaista šokantnu vest iz parlamenta, našeg zajedničkog radnog mesta. Jedan od naših kolega preminuo je u njegovim prostorijama. Ovo je veoma tužna vest - rekao je Orpo.
Iako detalji o smrti još nisu potvrđeni, Orpo je održaо minut ćutanja u znak poštovanja.
- Istovremeno, šaljemo poruku podrške porodici, voljenima i kolegama. Ovo duboko pogađa sve nas - dodao je on.
Orpo je najavio da će NCP prekinuti političke diskusije u Kajaniju do kraja dana zbog incidenta koji se dogodio.
Zdravstveni problemi poslanika
Ranije, u junu, Peltonen je na Fejsbuku podelio informaciju da ima zdravstvene probleme, uključujući bolest bubrega. Bio je odsutan iz parlamenta tokom poslednjih nedelja prolećne sesije i bio je na bolovanju tokom leta.
Veliko prisustvo policije na licu mesta
Na mestu događaja nalazile su se brojne policijske patrole i medicinske ekipe hitne pomoći. Policija u Helsinkiju je rekla Yle-u da jedinica za specijalne intervencije nije raspoređena, a da je oklopno vozilo koje se pojavilo na mestu događaja zapravo standardni patrolni automobil, poslat jer se slučajno nalazio u blizini.
- U toku je operacija uz prisustvo spasilačkih službi, policije i hitne medicinske pomoći. Ne mogu više da kažem u ovom trenutku - izjavio je direktor bezbednosti Toivonen.
Prema izvoru Yle-a, osoba unutar zgrade parlamenta opisala je atmosferu kao "jezivu".
Letnja pauza u parlamentu
Parlament je trenutno na letnjem odmoru. Jesenja sesija zakazana je za 2. septembar.