Finski premijer Peteri Orpo komentarisao je smrt poslanika Emelija Peltonena (SDP), nazivajući vest "zaista šokantnom". Poslanik, star 30 godina, preminuo je u zgradi finskog parlamenta u utorak.

Kancelarija za madije parlamenta potvrdila je da je poslanik (tokom svog prvog mandata) iz Jarvenpaa preminuo. U saopštenju, parlamentarna zajednica izrazila je saučešće porodici preminulog.

Tabloid Iltalehti izvestio je da je poslanik izvršio samoubistvo u zgradi parlamenta. Direktor bezbednosti parlamenta, Aro Toivonen, rekao je za Yle da ne osporava te informacije.

Policija u Helsinkijusaopštila je da je poziv hitne pomoći primljen u 11:06 sati. Prema policiji, slučaj se ne smatra krivičnim delom i analizira se kao ispitivanje uzroka smrti.

Premijer Orpo: "Zaista šokantna vest"

Finski premijer Peteri Orpo (NCP) potvrdio je smrt poslanika tokom konferencije za medije u Kajaniju, gde se parlamentarna grupa Nacionalne koalicione stranke sastaje na godišnjem letnjem skupu.

- Primili smo zaista šokantnu vest iz parlamenta, našeg zajedničkog radnog mesta. Jedan od naših kolega preminuo je u njegovim prostorijama. Ovo je veoma tužna vest - rekao je Orpo.

Iako detalji o smrti još nisu potvrđeni, Orpo je održaо minut ćutanja u znak poštovanja.

- Istovremeno, šaljemo poruku podrške porodici, voljenima i kolegama. Ovo duboko pogađa sve nas - dodao je on.

Orpo je najavio da će NCP prekinuti političke diskusije u Kajaniju do kraja dana zbog incidenta koji se dogodio.

Zdravstveni problemi poslanika

Ranije, u junu, Peltonen je na Fejsbuku podelio informaciju da ima zdravstvene probleme, uključujući bolest bubrega. Bio je odsutan iz parlamenta tokom poslednjih nedelja prolećne sesije i bio je na bolovanju tokom leta.

Veliko prisustvo policije na licu mesta

Na mestu događaja nalazile su se brojne policijske patrole i medicinske ekipe hitne pomoći. Policija u Helsinkiju je rekla Yle-u da jedinica za specijalne intervencije nije raspoređena, a da je oklopno vozilo koje se pojavilo na mestu događaja zapravo standardni patrolni automobil, poslat jer se slučajno nalazio u blizini.

- U toku je operacija uz prisustvo spasilačkih službi, policije i hitne medicinske pomoći. Ne mogu više da kažem u ovom trenutku - izjavio je direktor bezbednosti Toivonen.

Prema izvoru Yle-a, osoba unutar zgrade parlamenta opisala je atmosferu kao "jezivu".

