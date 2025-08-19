ZAPALJEN AUTOMOBIL ISPRED TURSKOG PARLAMENTA! Ozloglašeni "reno toros" u plamenu, poslata JEZIVA poruka! Vratile se mračne 90-te! (FOTO/VIDEO)
Jedan automobil je zapaljen danas u blizini turskog parlamenta u Ankari.
Ovaj incident je mnoge podsetio na decenije sukoba Turske sa Radničkom partijom Kurdistana (PKK).
Sve se dešavalo svega nekoliko sati pre nego što su porodice žrtava višedecenijskog sukoba trebale da se obrate komisiji koja nadgleda razoružavanje grupe PKK.
Put ka razoružavanju PKK
PKK, koji se digao na oružje protiv turske države 1984. godine, objavio je u maju da će se razoružati i raspustiti. Parlamentarna komisija, koja je pokrenuta ovog meseca, ima zadatak da utvrdi put ka trajnom miru, što bi imalo odjeka i u susednom Iraku i Siriji.
Incident u Ankari
Beli automobil marke "reno toros" goreo je nakratko ispred glavne kapije turskog parlamenta u Ankari. Policija je saopštila da je muškarac uhapšen zbog podmetanja požara i da je imao psihičke probleme i kriminalni dosije, piše Al-Arabija.
Mračna simbolika devedesetih
Tokom devedesetih, u jednom od najkrvavijih perioda sukoba Turske sa PKK, vozila ovog tipa postala su ozloglašena u pretežno kurdskom jugoistoku Turske, gde su bila povezana sa otmicama i ubistvima za koja su okrivljene grupe povezane sa turskom državom.
Dugogodišnji sukob i žrtve
Više od 40.000 ljudi ubijeno je tokom sukoba koji je trajao više od četiri decenije.
Porodice žrtava pred parlamentarnom komisijom
Porodice pripadnika bezbednosnih snaga i civila ubijenih u sukobima trebalo bi da govore pred parlamentarnom komisijom, a očekuje se da će neki od njih dovesti u pitanje mirovne napore Ankare.
PKK - teroristička organizacija
PKK je označen kao teroristička organizacija od strane Turske i njenih zapadnih saveznika.
Njen zatvoreni lider, Abdulah Odžalan, pozvao je na okončanje pobune, a neki militanti su prošlog meseca spalili svoje oružje na ceremoniji u severnom Iraku, obeleživši simbolično prvi korak ka postizanju mira.
(Kurir.rs/Al-Arabiya/Preneo: V.M.)