Slušaj vest

Ukrajinske odbrambene snage izvele su uspešan napad na ruski teretni voz koji je prevozio gorivo u okupiranom delu Zaporoške oblasti, čime je presečena važna železnička veza za snabdevanje ruskih trupa, piše United24.

Udar kod Tokmaka

Napad se dogodio na području između Urožajnoga i Tokmaka, manje od 30 kilometara od prve linije fronta. Prema rečima aktiviste Petra Andrijušenka, posle prvog udara voz je iskočio iz šina, nakon čega je dodatno gađan iz vazduha, piše United24.

1/5 Vidi galeriju Napad ukrajinskog drona na ruski teretni voz koji je prevozio gorivo. udar se dogodio u Zaporoškoj oblasti kod Tokmaka na 30 km od linije fronta. Foto: Printscreen/X

Jedinica bespilotnih sistema 65. mehanizovane brigade objavila je video snimak kao dokaz napada. Na snimku se vidi kako FPV dronovi gađaju voz u pokretu, što sugeriše da je upravo ta metoda korišćena za njegovo zaustavljanje i uništenje.

Fotografije posle napada prikazuju cisterne u plamenu i značajnu štetu koja je potpuno paralisala prugu.

Strateški značaj pogođene pruge

Pogođena železnička pruga je sa jednim kolosekom i ključna za povezivanje Rusije s okupiranim Krimom. Dok se popravke ne završe, ova ruta je neupotrebljiva, što prisiljava rusku logistiku da se oslanja na drumski transport ili na Kerčki most.

Deo šire ukrajinske strategije

Ovaj napad uklapa se u obrazac ukrajinskih operacija usmerenih na rusku logistiku. Ranije su ukrajinske vazdušne snage, koristeći američke bombe JDAM-ER i GBU-39, gađale ruske mostove i pontonske prelaze kod Zvanoja u Kurskoj oblasti.