Broj zaraženih i smrtnih slučajeva od difterije naglo je porastao ove godine u Somaliji, zbog nestašice vakcina i smanjenja američke pomoći, saopštili su somalijski zvaničnici.

Zabeleženo je više od 1.600 slučajeva, uključujući 87 smrtnih slučajeva, u odnosu na 838 slučajeva i 56 smrtnih slučajeva u celoj 2024. godini, rekao je generalni direktor Nacionalnog instituta za zdravlje Somalije Husein Abdukar Muhidin.

Difterija, bakterijska bolest koja izaziva oticanje žlezda, probleme sa disanjem i groznicu i uglavnom pogađa decu, može se sprečiti vakcinom koja je postala široko dostupna sredinom 20. veka.

Stopa imunizacije dece u Somaliji poboljšala se tokom poslednje decenije, ali stotine hiljada dece još nije u potpunosti vakcinisano.

Ministar zdravlja Somalije Ali Hadži Adam rekao je da se vlada mučila da nabavi dovoljno vakcina zbog nestašice u svetu i da smanjenje američke pomoći otežava distribuciju doza koje je imala.

Pre nego što je predsednik Donald Tramp smanjio većinu strane pomoći početkom ove godine, SAD su bile vodeći humanitarni donator Somaliji, čiji je zdravstveni budžet gotovo u potpunosti finansiran donacijama, piše Rojters.

"Mnogi zdravstveni centri su zatvoreni. Mobilni timovi za vakcinaciju koji su nosili vakcine u udaljena područja nemaju više finansija i sada ne rade", rekao je Adam.