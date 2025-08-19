Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin navodno je rekao Donaldu Trampu da je jedan od njegovih uslova za sklapanje mira u Ukrajini potpuna kontrola nad Donbasom.

Ova regija na istoku Ukrajine, koja je pre rata imala oko 6,5 miliona stanovnika, sastoji se od dve oblasti: Donjecke i Luganske.

Moskovski zahtevi u vezi sa ovim područjem nisu novi i sežu i pre početka invazije 2022. godine. Putin pokušava da zauzme Donbas već 11 godina, od prvog ruskog napada na Ukrajinu, kada su, posle aneksije Krima, ruske snage okupirale teritorije na istoku zemlje.

Međutim, čak i posle izbijanja sveopšteg rata, Moskva i dalje nije uspela vojno da zauzme ceo Donbasi sada se nada da će to postići maksimalističkim zahtevima uz Trampovo posredovanje.

Analiza ruskog napredovanja u Donbasu

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) procenjuje da Rusija neće moći brzo da osvoji preostali deo Donjecke oblasti, kao što to ruskim snagama ne uspeva već više od decenije, piše Euronews.

- Rusija bi mogla brzo da zauzme celu Donjecku oblast samo ako Ukrajina udovolji Putinovom zahtevu i povuče se iz nje - navodi ISW posle analize ruskih napredovanja, dodajući da je netačna Putinova tvrdnja da će ruske snage neminovno zauzeti celu oblast ako se rat nastavi.

Institut navodi i primere naselja i područja na koja su se ruske snage najviše fokusirale od februara 2022. Kampanja za Časiv Jar započela je u maju 2023. godine, posle zauzimanja Bahmuta.

Zatim je intenzivirana u aprilu 2024, ali je ukupno ruskim snagama bilo potrebno 26 meseci da napreduju otprilike 11 kilometara od zapadnog Bahmuta do zapadnog ruba Časiv Jara.

Napad na Pokrovsk traje od februara 2024. godine

Napad na Pokrovskzapočeo je u februaru 2024. godine, posle zauzimanja Avdijivke. Moskva je uložila višestruke napore da zauzme grad frontalnim napadima, obuhvatom ili opkoljavanjem, ali su svi ti pokušaji tokom više od 18 meseci bili neuspešni.

Putinovi planovi šire od Donbasa