Sastanak predsednika SAD-a Donalda Trampa, predsednika Ukrajine Volodomira Zelenskog i sedmoro lidera EU prekinuo je javne razgovore o sastanku na Aljasci, kada se Tramp sastao sa Putinom, i zadao mnogo novih tema za istraživanje analitičarima.

Supruga Volodomira Zelenskog poslala je i pismo supruzi Donalda Trampa, Melaniji Tramp, u kojem on nju moli da mu pomogne oko 35 hiljada nestale ukrajinske dece koja su nestala.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Mina Zirojević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, novinar Dragan Vujučić, profesor doktor Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, kao i Drago Bosnić, novinar.

- Melanija je pisala i pismo Putinu u kome moli da se vrati smeh u sukobljenim teritorijama, ali preskočeno je da se isto pismo pošalje Zelenskom i Eleni. Poručujem i Eleni i Melaniji da obiđu Aleju anđela gde su sahranjena preminula deca, pa da vide da li može da se vrati smeh - kaže Zorojević.

Vujičić navodi da ta deca nisu nestala, već su u pratnji svojih roditelja, kao i da se zadužena za ljudska prava u Rusiji već oglasila i iznela informacije o tome gde se ovi ljudi nalaze.

- Ovde se radi o ratu narativa. Ove prve dame deluju podjednako smešno kao njihovi supruzi. Ovo je toliko idiotska predstava, samo se ponižavaju, ali oni moraju nešto da dobiju od ovoga. Nastavili su da zadužuju Evropljane, a oni ne treba da otplaćuju dugove čak ni zemlje članice, kamo li neke treće zemlje - kaže Vujičić.

Vujičić kaže da će doći do rata, ali ne između Ukrajine i Rusije, već do građanskog rata u Evropi zbog svog novca koji se izdvaja za nastavak rata u Ukrajini.

Bosnić navodi da su najglasniji na obe strane pregovora maksimalisti, ali i da niko ovde nije pobedio:

- Dobro je što razgovaraju dva lidera koji imaju najviše nuklearnog naoružanja na svetu. Neće nastupiti mir sutra, Putin je rekao da je spreman na razgovpre ali to ne znači mir jer Rusija nema garancije da se ovo neće ponoviti. Garancija može biti da će NATO odustati od svoje politike otvorenih vrata koja omogućava svima da se priključe organizaciji - kaže Bosnić.

On dodaje da NATO mora da odustane od svoje ekspazionističke politike, ili će se vojna operacija nastaviti.

- Ne može Rusija da ignoriše to što NATO hoće da postavi oružje velikog dometa u Ukrajinu, Moraće da se izvrši demilitarizacija te oblasti, da ona bude neutralna ili pod pro-ruskom vladom. Neutralnost je minimalni zahtev - kaže Bosnić.

Bosnić veruje da NATO bez SAD-a ne može da se vojno suprostavi Rusiji, dok se Petrović osvrnuo na svoje tvrdnje da će rat biti završen tako što će se Ukrajina obavezati da će ostati van NATO-a, a Rusiji pripasti deo teritorije.

- Insistirao sam da je dogovor nemoguć. Iz strateških i taktičkih razloga. Taktički razlozi, oni kao žedni čašu vode traže prekid vatre, što Putin ne želi da prihvati. Čitav zaplet je počeo kada su zadali ultimatum zapadni evrospki lideri. Tada se tražilo primirje od 30 dana, a Putin je vratio loptu i rekao idemo u Istanbul. Rusija to ne da kao što mačka predator neće da uđe u hladnu vodu, jer oni pobeđuju na frontu - kaže Petrović.

