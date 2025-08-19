Slušaj vest

Kijev je jasno poručio da neće pristati na ustupanje teritorije.

Zelenski gubitak teritorija Trampu uporedio s Floridom. Tramp ostao šokiran

Na sastanku u Beloj kući u ponedeljak Zelenski i evropski čelnici uporedili su ideju predaje zapadnog Donjecka s tim da bi Tramp dao istočnu Floridu, navode dve osobe upoznate s razgovorima.

Prema njihovim rečima, američkog predsednika to poređenje je posebno pogodilo.

Podsetimo, Zelenski je juče u Beloj kući Trumpu doneo kartu stanja na frontu i objasnio mu šta ko trenutno kontroliše.

Istorijski sastanak u Beloj kući

Juče su se u Beloj kući sastali američki predsednik Donald Tramp, Volodimir Zelenski i sedmorica evropskih lidera.

Glavne teme sastanka bile su bezbednosne garancije za Ukrajinu, mogućnost bilateralnog susreta Zelenskog i Vladimira Putina, a zatim i trilateralnog sastanka kojem bi se pridružio i Tramp.

Fridrih Merc, nemački kancelar, ocenio je da su očekivanja od sastanka „prevaziđena“, dok je britanski premijer Kir Starmer istakao „osećaj jedinstva“ među saveznicima. Finski predsednik Aleksander Stub rekao je da je „glavni dogovor“ bio da se ubijanje mora zaustaviti, dok je Makron ponovo zagovarao evropske mirovne snage na ukrajinskoj teritoriji.

Tramp je tokom dana i sam potvrdio da je razgovarao s Putinom o dogovoru za buduće susrete, ali Kremlj za sada nije potvrdio da je ruski predsednik spreman da se sastane sa Zelenskim.

Ukrajina se i ranije u istoriji odricala stvari u zamenu za bezbednosne garancije

Od početka rata 2022. godine, Rusija zahteva priznanje aneksije teritorija koje trenutno drže njene snage. Ukrajina i njeni saveznici to odbacuju, pozivajući se na međunarodno pravo i Povelju UN-a. Posebno sporna ostaje Donjecka oblast, gde se gradovi poput Kramatorska i Slovjanska smatraju ključnim uporištima ukrajinske odbrane.

Budimpeštanski memorandum iz 1994. godine, kojim se Ukrajina odrekla nuklearnog oružja u zamenu za bezbednosne garancije, često se pominje kao primer obećanja koja nisu sprečila rusku agresiju. Upravo zbog toga Kijev danas traži čvrste i sprovodive bezbednosne garancije, dok Moskva nastoji da zadrži teritorijalne dobitke.