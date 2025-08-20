Slušaj vest

„Opšta uprava policije Dubaija osujetila je krađu veoma retkog ružičastog dijamanta, vrednog 25 miliona dolara“, navedeno je u saopštenju koje je prenela državna agencija WAM.

Prema zvaničnim informacijama, trgovca dijamantima koji je dragoceni kamen doneo iz Evrope, kriminalna grupa je namamila u vilu pod izgovorom da ga tamo čeka bogat kupac. Međutim, prilikom dolaska na sastanak, dragulj je ukraden.

„Imam problem“, čuje se glas muškarca u hitnom pozivu koji je objavio Medijska kancelarija Dubaija. „Došao sam da upoznam klijenta kako bih mu prodao dijamant. Pogledali su kamen i sada... nestao je.“

Unutar osam sati trojica muškaraca iz jedne azijske zemlje privedena su „zahvaljujući radu specijalizovanih i terenskih timova, kao i korišćenju najnovijih tehnologija veštačke inteligencije“, saopštila je policija.

Na snimku koji je objavila Medijska kancelarija Dubaija vide se trojica muškaraca s prekrivenim licima nakon hapšenja, kao i snimci nadzornih kamera.

Dubai je jedan od najvažnijih svetskih centara za trgovinu dijamantima, a Ujedinjeni Arapski Emirati ponose se svojom bezbednošću.

Do pljačke je došlo samo nekoliko dana nakon što je policija u SAD-u izvestila o krađi nakita vrednog dva miliona dolara u porodičnoj zlatari u Sijetlu, koja je trajala svega 90 sekundi.