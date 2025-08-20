Slušaj vest

„Opšta uprava policije Dubaija osujetila je krađu veoma retkog ružičastog dijamanta, vrednog 25 miliona dolara“, navedeno je u saopštenju koje je prenela državna agencija WAM.

Prema zvaničnim informacijama, trgovca dijamantima koji je dragoceni kamen doneo iz Evrope, kriminalna grupa je namamila u vilu pod izgovorom da ga tamo čeka bogat kupac. Međutim, prilikom dolaska na sastanak, dragulj je ukraden.

„Imam problem“, čuje se glas muškarca u hitnom pozivu koji je objavio Medijska kancelarija Dubaija. „Došao sam da upoznam klijenta kako bih mu prodao dijamant. Pogledali su kamen i sada... nestao je.“

Unutar osam sati trojica muškaraca iz jedne azijske zemlje privedena su „zahvaljujući radu specijalizovanih i terenskih timova, kao i korišćenju najnovijih tehnologija veštačke inteligencije“, saopštila je policija.

Na snimku koji je objavila Medijska kancelarija Dubaija vide se trojica muškaraca s prekrivenim licima nakon hapšenja, kao i snimci nadzornih kamera.

Dubai je jedan od najvažnijih svetskih centara za trgovinu dijamantima, a Ujedinjeni Arapski Emirati ponose se svojom bezbednošću.

Do pljačke je došlo samo nekoliko dana nakon što je policija u SAD-u izvestila o krađi nakita vrednog dva miliona dolara u porodičnoj zlatari u Sijetlu, koja je trajala svega 90 sekundi.

Kurir.rs/Jutarnji list

Ne propustitePlaneta(FOTO) PREZGODNA MARIJA NAKON VRELE ŽURKE PRONAĐENA POLUMRTVA! "To nije prostitucija, širite klevete" Drugarica Milena konačno iznela ISTINU na videlo?!
Ukrajinska manekenka Marija Kovalčuk
PlanetaZGODNA MARIJA KOJOJ JE POLOMLJENA KIČMA U DUBAIJU SVE IZMISLILA?! Aleksandra tvrdi da je ovo istina: "Htela je novac mog oca, znala je da je bogat" (FOTO)
Marija Kovalčuk
Planeta"TRAŽE MLADE POPULARNE DEVOJKE DA IH POSIPAJU..." Šta se zaista dešava u Dubaiju? Isplivale MRAČNE TAJNE arapskog luksuza, ŠOKIRAĆETE se kad vidite šta im rade!
Ukrajinska manekenka Marija Kovalčuk
PlanetaBRITANAC (18) IMAO ODNOSE SA DEVOJKOM (17), PA ZAVRŠIO U ZATVORU U DUBAIJU: Otkriveno i ko ga je prijavio, vreme će provoditi sa silovateljima!
Al Avir, Markus Fakana, Dubai.jpg