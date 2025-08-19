Avion aviokompanije Condor Airlines na letu iz Grčke za Nemačku morao je prinudno da sleti u Italiju jer se jedan od motora zapalio nedugo nakon poletanja.

Slušaj vest

Incident je izazvao paniku među putnicima, a jedan od njih je u strahu čak poslao oproštajne poruke svojim najmilijima, piše New York Post.

Boeing 757 sa 273 putnika i osam članova posade poletao je u subotu sa Krfa prema Diseldorfu. Problemi su počeli na visini od skoro 11.000 metara kada je došlo do poremećaja protoka vazduha u turbini. Ubrzo nakon 20 časova po lokalnom vremenu, prestravljeni putnici na letu DE 3665 primetili su plamen koji izbija sa desne strane aviona.

„Mislio sam da je gotovo“

Panika u kabini brzo je rasla. „Odjednom je nestalo struje na nekoliko sekundi i shvatili smo da više ne uzlećemo“, ispričao je jedan od putnika.

Drugi je dodao: „Bilo je to neverovatno strašno iskustvo. Već sam poslao oproštajne poruke jer sam mislio: 'Sada je gotovo.'“ Na društvenim mrežama objavljene su snimke incidenta koje su zabeležili svedoci sa tla, na kojima se vidi kako desni motor aviona povremeno izbacuje plamen uz glasne zvuke nalik eksplozijama.

Prinudno sletanje i noć na aerodromu

Piloti su brzo reagovali i preusmerili avion ka aerodromu Brindizi na jugu Italije, gde je sigurno sleteo u 20:15, 40 minuta nakon poletanja. Nakon sletanja putnici i posada su evakuisani. Deo njih je smešten u hotel, dok su ostali proveli noć na aerodromu čekajući zamenski let.

Aviokompanija je potvrdila incident i navela da je kvar izazvan „hemijskom reakcijom koja se dogodila unutar komore za sagorevanje“ i poremećajem u dovodu vazduha u motor.

„Ni u jednom trenutku nisu bili u opasnosti“

Naglasili su da putnici i posada „ni u jednom trenutku nisu bili u opasnosti“. „Nažalost, u Brindiziju nije bilo dovoljno hotelskog smeštaja za sve putnike“, saopštili su iz Condora, dodajući da će putnicima biti nadoknađeni troškovi alternativnog smeštaja.

Svi putnici su sledećeg jutra prevezeni u Diseldorf drugim avionom. „Izvinjavamo se zbog svih neprijatnosti, bezbednost naših putnika i zaposlenih nam je uvek glavni prioritet“, zaključili su iz kompanije.