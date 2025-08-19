Slušaj vest

To tvrde zvaničnik Trampove administracije i osoba bliska administraciji, objavio je ekskluzivno Politico.

- Američka Tajna služba već priprema teren za potencijalni samit u srednjoevropskoj zemlji kojom upravlja premijer Viktor Orban, dugogodišnji saveznik Trampa još od njegovog prvog mandata - prenosi hrvatski Index.

Portparolka Bele kuće nije komentarisala ovu vest, niti je želela da kaže detalje o potencijalnom sastanku na današnjem brifingu.

Putin želeo Moskvu, Makron Ženevu

Iako Tajna služba često razmatra više mogućih lokacija i konačna odluka o mestu sastanka još nije doneta, Budimpešta se, prema rečima dvojice izvora upoznatih s privatnim razgovorima, sve više ističe kao prvi izbor Bele kuće.

Putin je navodno Trampu poručio da preferira Moskvu, dok se francuski predsednik Emanuel Makron založio za Ženevu kao idealnu lokaciju. Kako ne bi ostala po strani, švajcarska ministarka spoljnih poslova ponudila je Putinu „imunitet“ od postojećeg naloga za hapšenje za ratne zločine, ako Švajcarska – poznata po neutralnosti – bude izabrana za domaćina pregovora.

Neugodan izbor za Ukrajinu zbog istorijskog konteksta

Mađarska bi, međutim, bila neprijatan izbor za Ukrajinu zbog istorijskog konteksta Budimpeštanskog memoranduma iz 1994. godine.

Tim sporazumom su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i Rusija garantovale ukrajinski suverenitet i teritorijalni integritet u zamenu za odustajanje Kijeva od nuklearnog arsenala. Međutim, ruski napad na Ukrajinu 2014. godine doveo je taj dogovor u pitanje jer nijedna od potpisnica nije vojno intervenisala da spreči agresiju.