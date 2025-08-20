Slušaj vest

Generalni sekretar NATO Mark Rute je objavio da će samit Alijanse 2026. godine biti održan 7. i 8. jula u predsedničkom kompleksu Beštepe u Ankari, u Turskoj, saopšteno je iz NATO.

"Želim da zahvalim Turskoj što će biti domaćin ovog važnog sastanka. Turska je snažan saveznik NATO više od 70 godina i daje neprocenjiv doprinos našoj zajedničkoj bezbednosti", istakao je Rute.

Prema njegovim rečima, na narednom samitu lideri će nastaviti da jačaju NATO čineći ga snažnijim, pravednijim i efikasnijim savezom, spremnim da odgovori na ključne izazove bezbednosti.

Turska će po drugi put biti domaćin NATO samita, nakon Istanbula 2004. godine.