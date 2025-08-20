Slušaj vest

Pre mesec dana libanska armija je prijavila otkriće fabrike droga u selu Jamune na istoku doline Beka, i da su tamo ogromne količine tog narkotika.

Iračko ministarstvo je večeras saopštilo da je libanska akcija u Jamuneu sredinom jula izvedena na osnovu iračkih obaveštajnih informacija o toj fabrici.

Visoki bezbednosni zvaničnik Libana, koji je tražio anonimnost, rekao je danas da nije najjasnije zašto su iračke vlasti saopštenje objavili danas.

Većina svetske proizvodnje kaptagona je iz Sirije, ali se ta droga proizvodi i u Libanu.

Zapadne vlade procenjuju da je prodaja kaptagona donosila milijarde dolara prihoda bivšem sirijskom predsedniku Bašaru Asadu i njegovim saradnicima i saveznicima. Bivša vlada u Damasku je negirala ove optužbe.

Pošto je decembra prošle godine Asadova vlast pala u jurišu pobunjeničkih boraca na Damask, došlo je do jače borbe protiv proizvodnje droge u Libanu i Siriji.

Ministri policije Libana, Sirije, Jordana i Iraka u februaru su se sastali u glavnom gradu Jordana i razgovarali o borbi protiv krijumčarenja droge.

Dogovoreno je da se uspostavi posebna telekomunikaciona veza za razmenu informacija.

Šverceri koriste Jordan kao koridor za prenos pilula kaptagona iz Sirije do naftom bogatih arapskih zemalja Zaliva.