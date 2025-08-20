Slušaj vest

Sastanci svetskih lidera nisu samo politički događaji, oni su i predstava u kojoj svaki gest, osmeh, pa i jelovnik i detalj na garderobi mogu poslati snažnu poruku.

Od rukovanja Donalda Trampa i Vladimira Putina, preko protokolarnih gafova, pa sve do izbora hrane i odeće, svet pažljivo posmatra i najmanje signale. Posebno je zanimljivo to što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, poučen iskustvom iz februara kada je bio kritikovan zbog vojne uniforme u Ovalnoj sobi, ovoga puta u Vašington stigao u odelu.

O tome šta poručuju govor tela, protokol i diplomatska trpeza, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" analizirali su komunikolog i stručnjak za teme, Marko Burazor i kuvar Milan Stojanović, dok se u program uživo iz Amerike uključio glumac Dejan Jelača.

Jelača je istakao da je američkoj javnosti najviše zapala za oko promena u odevanju ukrajinskog predsednika.

- U javnosti se i nakon ovog sastanka Zelenskog i Trampa u velikoj meri govorilo o dres kodu. Može se reći da je ovaj sastanak prošao i u pozitivnijoj atmosferi. Tada su Zelenskom zamerili i dres kod, nije došao u odelu - istakao je.

Osim na oko vidljivih detalja, ono što se takođe smatra čudnim sa pomenutog sastanka jeste način na koji su se evropski lideri i Zelenski obraćali Donaldu Trampu.

- Zapala je za oko i količina hvalospeva koji smo čuli, kao da su se evropski lideri i Zelenski dogovorili da to rade. Tokom celog sastanka se samo zahvaljivao.

Prema objavljenoj fotografiji onoga što se našlo na trpezi na Aljasci, večera je trebalo da započne zelenom salatom sa prelivom od šampanjca i hlebom od kiselog testa sa maslacem od ruzmarina i limuna. Zatim je za glavno jelo ponuđeno dva izbora, file minjon u umaku od konjaka i bibera i halibut Olimpija, a za dezert je bio planiran krem brule sa sladoledom.

- Ovo je lep, osrednji meni, nije preterano bogat, ali dovoljno dobar da zadovolji obe strane. Prvo se dve države i deo protokola dogovaraju o jelovniku. Najčešće se kaže šta ne sme da jede, pa onda predlaže šta bi voleo. - prokomentarisao je Stojanović.

Stojanović je istakao da je vrlo tipično da se na stolu nađu tradicionalna jela područja na kojem se sastanak odvija.

- Kuvari imaju težak zadatak da osmisle jedan takav jelovnik.

Jednu od najazinmljivijih fotografija nastalih tokom sastanka evropskih lidera, Zelenskog i Donalda Trampa, analizirao je Burazor, posebno se fokusirajući na stav ukrajinskog predsednika.

- Zelenski na ovoj fotografiji izgleda vrlo blagonaklono, to je jedan detalj. Sa toplinom gleda sve njih, kako se oni dive. Ruke otkrivaju da to i nije baš srećan osmeh, tada bi bile malo opuštenije. Sa druge strane imamo Trampa, on je šoumen. Voli da pokazuje svoja dostignuća i da se hvali, a svi oduševljeno prate o čemu se radi.

