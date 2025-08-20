TRUPE DESET ZEMALJA SE SPREMAJU ZA UKRAJINU! Evropi se žuri, izrada plana u toku, Francuzi i Britanci šalju STOTINE VOJNIKA, evo gde bi bili raspoređeni (FOTO)
Paket bezbednosnih garancija za Ukrajinu biće uobličen već ove nedelje, jer evropski lideri koriste podršku američkog predsednika Donalda Trampa za plan koji uključuje slanje njihovih trupa u okviru potencijalnog mirovnog sporazuma Kijeva sa Rusijom.
To je pod oznakom ekskluzivno objavio Blumberg koji navodi da se Evropljanima žuri ka tom cilju nakon što je samit u Beloj kući u ponedeljak doneo čvršću posvećenost SAD garancijama.
Navodi se da evropski lideri žele da iskoriste Trampovu ponudu i postave Kijev u jaču poziciju pred mogući sastanak Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, predsednika Rusije i Ukrajine.
Blumberg iz izvora upoznatih s ovom temom saznaje da se sastanak evropskih zvaničnika održan u utorak fokusirao na plan slanja britanskih i francuskih trupa u Ukrajinu u okviru mirovnog sporazuma, uključujući pitanja veličine i položaja tog vojnog osoblja.
- Oko deset zemalja bi bilo spremno da pošalje snage u ratom razorenu naciju - rekli su izvori američke agencije koji su insistirali na anonimnosti.
Bez američkih vojnika
Ipak, priroda bilo kakve američke podrške tom planu ostaje nejasna.
- Kada je u pitanju bezbednost, oni su spremni da pošalju ljude na teren. Spremni smo da im pomognemo oko nekih stvari, posebno bi verovatno moglo da se razgovara o pomoći vazdušnim putem, jer nema nikog ko poseduje ono što mi imamo, zaista nemaju. Ali ne mislim da će to biti problem - kazao je Tramp u jučerašnjem telefonskom uključenju u program Foks njuza, misleći na Francusku, Nemačku i Veliku Britaniju.
Kurir je u blogu o reakcijama na samit Zelenskog i evropskih lidera sa Trampom u Beloj kući, koji je obeležio i šou predsednika SAD koji je hvalio goste, pa preterao, juče objavio da su voditelji Foks njuza pitali i da li će biti američke čizme na terenu u Ukrajini, odnosno rapsoređivanja vojske SAD tamo u okviru bezbednosnih garancija Kijevu.
Tramp je kategorično odgovorio da se to neće desiti.
- Uveravam vas u to - kazao je Tramp.
Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit kasnije je novinarima rekla da je Tramp shvatio da su garancije "od ključne važnosti za obezbeđivanje trajnog mira".
- Naložio je svom timu za nacionalnu bezbednost da koordiniše rad sa našim prijateljima u Evropi, a takođe i da nastavi da sarađuje i razgovara o ovim pitanjima s Ukrajinom i Rusijom - rekla je Livit.
Ona je dodala da, iako je Tramp isključio slanje američkih vojnika u Ukrajinu, Vašington "svakako može da pomogne u koordinaciji i možda pruži druga sredstva za garantovanje bezbednosti".
Vlada britanskog premijera Kira Starmera je juče saopštila da će se evropski vojni zvaničnici sastati s američkim kolegama u narednim danima kako bi detaljnije utvrdili "snažne bezbednosne garancije i pripremili se za raspoređivanje snaga za pružanje sigusrnosti ako se neprijateljstva okončaju"
- U tim razgovorima će učestvovati vrhovni vojni komandant NATO u Evropi, kao i ministri odbrane zemalja članica - rekli su Blumbergu izvori upoznati sa situacijom.
Dogovor u "narednim danima"
Antonio Košta, predsednik Evropskog saveta, kazao je da će uslovi garancija biti dogovoreni "u narednim danima, poželjno ove nedelje".
Dok su evropski lideri sastanak u Beloj kući ocenili kao napredak, ukazujući na Trampov stav o garancijama, nekoliko zvaničnika je reklo da su i dalje skeptični u pogledu mogućnosti sklapanja mirovnog sporazuma, kao i toga da li će garancije biti dovoljne da odvrate Putina.
Kremlj, koji zahteva da Kijev prepusti kontrolu nad ogromnim delovima istočne Ukrajine, odbacio je mogućnost raspoređivanja NATO trupa na ukrajinsko tlo.
- Kao deo paketa koji je u fazi izrade, prva faza bi podrazumevala pomoć u jačanju ukrajinske vojske obukom i osnaživanjem - rekli su izvori američke agencije.
Te snage bi podržavala multinacionalna grupa koju bi uglavnom činile evropske trupe, od kojih su Velika Britanija i Francuska spremne da pošalju stotine svojih vojnika.
- One bi bile stacionirane u Ukrajini, daleko od linije fronta - kazali su izvori.
Dalji deo plana poziva na takozvani američki "bekstop" ili pozadinsku podršku, koji bi pružio doprinos razmenom obaveštajnih podataka, nadzorom granica, naoružavanjem, a možda i protivvazdušnom odbranom.
Evropski zvaničnici očekuju da će SAD, od svega toga, barem nastaviti da pružaju obaveštajne podatke i vojnu opremu Ukrajini putem evropskih partnera.
(Kurir.rs/Bloomberg/Preveo i priredio: N. V.)