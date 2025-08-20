Slušaj vest

Sestra severnokorejskog lidera Kim Džon Una, koja je izuzetno uticajna ličnost u toj zemlji, optužila je danas Seul za licemerje, kritikujuči vojne vežbe koje vodi sa SAD dok istovremeno preduzima diplomatske korake prema Pjongjangu.

"Najnovije zajedničke vojne vežbe Južne Koreje koje se još jednom vode uz pokriće gestova pomirenja sastoje se u razmatranju novog operacionalnog plana sa ciljem brzog uništenja naših nuklearnih i balističkih kapaciteta, rekla je Kim Jo Džong.

Te vežbe, takođe otkrivaju nameru Seula da proširi "napade na teritoriju" Severne Koreje, dodala je ona u izjavi koju je prenela zvanična severnokorejska novinska agencija KCNA.

"Taj deo jasno ilustruje dvostruki karakter vlasti u Seulu, rekla je u osvrtu na akcije južnokorejskog predsednika Li Džae Mjunga i njegove administracije.

Novi južnokorejski predsednik Li Džae Mjung, koji je pobedio na izborima početkom juna, obećao je da će "poštovati" politički sistem Severa i izgraditi "poverenje među vojskama" i istovremeno se angažovao da će nastaviti dijalog sa Severom bez preduslova, što predstavlja politički prekid u odnosu na njegovog prethodnika Jun Suk Jeola koji je smenjen i krivično gonjen.

I pored tih izjava Južna Koreja i SAD u ponedeljak su počele zajedničke vojne vežbe namenjenje pripremama protiv potencijalnih pretnji od Severa.

Li je opisao vežbe isključivo kao "defanzivne" i rekao da nisu "namenjene povećanju tenzija".

Severna Koreja, koja je napala svog suseda 1950, pokrećući Korejski rat, godinama negoduje zbog održavanja takvih vežbi između SAD i Južne Koreje, smatrajući da oni vežbaju pripreme za invaziju.