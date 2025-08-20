Slušaj vest

Najmanje 76 ljudi je poginulo, među kojima i 17 dece, u strašnoj saobraćajnoj nesreći kada su se sudarili putnički autobus, cisterna i motocikl, piše britanski list "San".

Autobus se zapalio posle sudara

Autobus se zapalio posle sudara sa manjim vozilima u provinciji Heratu Avganistanu, u utorak uveče.

- Sedamdeset i šest građana naše zemlje izgubilo je život u ovom incidentu, a troje je teško povređeno - rekao je portparol provincijske vlade, Mohamad Jusuf Saedi.

Kamion prevozio gorivo

Policija u distriktu Guzara, nadomak grada Herata, saopštila je da je cisterna prevozila gorivo, što je izazvalo katastrofalan požar.

Autobus prevozio izbeglice vraćene iz Irana

Portparol provincijske vlade, Ahmadulah Mutaki, rekao je da je autobus prevozio izbeglice koje su deportovane iz Irana.