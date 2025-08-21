Slušaj vest

Ukrajina je 1994. potpisala Budimpeštanski memorandum kojim je pristala da se odrekne svog nuklearnog arsenala, nasleđenog od Sovjetskog Saveza, u zamenu za bezbednosne garancije Rusije i drugih sila.

Skaj njuz je pronašao čoveka koji je učestvovao u vođenju ukrajinskog tima na tim pregovorima i koji je zabrinut je da će saveznici Kijeva načiniti sličnu pogrešnu procenu kao i njegova ekipa pre više od tri decenije.

Dominik Veghorn, urednik spoljnopolitičke redakcije britanske televizije, posetio je Kijev i kaže da u ukrajinskoj prestonici vlada zbunjenost i nelagodnost nakon što je američki predsednik Donald Tramp promenio stranu da bi podržao svog ruskog kolegu Vladimira Putina, odustajući od poziva na prekid vatre i predlažući da Ukrajina preda teritoriju.

1/40 Vidi galeriju Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

On navodi da, dok saveznici govore o izgledima za napredak, ljudi u ukrajinskoj prestonici nisu uvereni u to.

U Kijevu zabrinuti Trampovim stavom o bezbednosnim garancijama

Saopštenja Trampove administracije o mogućim bezbednosnim garancijama izazivaju zabrinutost ovde.

Poslanica Lesja Vasilenko rekla je za Skaj njuz da uopšte nije jasno šta saveznici imaju na umu.

- Ko će biti tamo da podrži Ukrajinu u slučaju da Rusija odluči da preispita svoje imperijalističke planove i strategije i u slučaju da žele da ponovo pokrenu ovaj agresivni rat? - upitala je ona.

1/17 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN/SPUTNIK / POOL, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK / POOL

Za mnoge Ukrajince postoji uznemirujući osećaj deža vi.

U Budimpeštanskom memorandumu iz 1994. godine, Ukrajina je pristala da se odrekne ne teritorije već svog nuklearnog arsenala, nasleđenog od Sovjetskog Saveza, u zamenu za bezbednosne garancije Rusije i drugih sila.

Oni znaju kako se to završilo, uz ogromnu cenu koju plaćaju i dalje.

1/8 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Putina Foto: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Putin je pogazio rusku stranu dogovora, invazijom na Krim 2014. godine i još jednim napadom velikih razmera pre tri i po godine kojim je započet pravi rat u Ukrajini.

Kostenko: Rusija želi da okupira celu Ukrajinu

Urednik Skaj njuza se u Kijevu sastao sa Jurijem Kostenkom, veteranom ukrajinske diplomatije, koji je pomogao u vođenju pregovora sa Moskvom 90-ih godina prošlog veka.

Juri Kostenko Foto: Printscreen/Youtube

Kostenko je rekao da postoji opasnost da svet napravi istu grešku i poveruje Putinu kada kaže da želi da zaustavi ubijanje, nešto u šta je Tramp rekao da sada veruje.

- Nije istina, nije istina, Rusija nikada, nikada, a to kaže moje praktično iskustvo duže od 30 godina, Rusija nikada ne prestaje sa svojim planovima agresije za okupaciju cele Ukrajine i mislim da Tramp, ako zaista veruje Putinu, čini veoma veliku grešku - rekao je Kostenko.

1/5 Vidi galeriju RUSI SAKRILI NUKLEARNOG MONSTRUMA U ŠUMI: Zastrašujući snimak, lanser napustio bazu, vojnici ga prekrivaju KAMUFLAŽNOM MREŽOM Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Pre samita na Aljasci, saveznici su se složili da je najbolji put do mira prisiljavanje gospodina Putina da zaustavi invaziju, udarajući ga tamo gde ga boli strogim sankcijama na njegovu trgovinu naftom.

Ali Tramp je nakon samita odustao od poziva na prekid vatre i povukao pretnje da će uvesti te strože sankcije.

Foto: Shutterstock

Skaj njuz navodi da je, umesto toga, on poveo saveznike drugačijim i neizvesnijim putem.