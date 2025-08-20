Slušaj vest

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac odobrio je plan vojske za osvajanje grada Gaze i dao zeleno svetlo za mobilizaciju oko 60.000 rezervista radi sprovođenja operacije, potvrdilo je njegovo Ministarstvo.

Prema planu, pozivi će se slati u nekoliko talasa - najveći, sa oko 40.000 do 50.000 rezervista, zakazan je za 2. septembar, dok su naredni predviđeni za kraj 2025. i početak 2026. godine.

Ova brojka dolazi povrh desetina hiljada rezervista koji su već mobilisani, a vojska je najavila i produženje njihove službe za dodatnih 30 do 40 dana. U jednom trenutku u operaciji bi moglo učestvovati i do 130.000 vojnika.

Vojne snage i kodni naziv operacije

U planiranu ofanzivu protiv Hamasa uključeno je pet divizija sa ukupno 14 brigada – pešadijskih, oklopnih, artiljerijskih i inženjerijskih – zajedno sa jedinicama za podršku, logistiku i obaveštajni rad. Deo mobilisanih neće direktno učestvovati u napadu, već će zameniti vojnike na drugim frontovima.

Operacija nosi kodni naziv "Gedeonova kola B", nastavak ranije akcije u kojoj je izraelska vojska preuzela kontrolu nad 75 odsto teritorije Pojasa Gaze.

Pripreme su već počele: "Nahal" i "7. oklopna brigada" deluju u četvrti Zejtun na rubu Gaze, dok je "Givati brigada" otvorila novu ofanzivu u Kafr Džabaliji.

Evakuacija civila i humanitarna pitanja

Izrael se istovremeno priprema za masovnu evakuaciju civila. Procene govore da će oko milion Palestinaca napustiti grad, a vojska već postavlja šatorska naselja i skloništa na jugu.

Najavljeno je otvaranje novih punktova za distribuciju humanitarne pomoći i najmanje dve dodatne poljske bolnice. Takođe se planira ponovno otvaranje Evropske bolnice u Kan Junisu, zatvorene nakon što je ispod nje otkriven Hamasov tunel.

U toku su pregovori sa UN-om i drugim organizacijama o jačanju medicinske infrastrukture.

Vremenski okvir i mogućnost primirja

Prema izraelskom planu, ofanziva će se sprovoditi u fazama. Prvo će civili dobiti upozorenje da napuste grad, a rok za evakuaciju postavljen je do 7. oktobra, na drugu godišnjicu Hamasovog napada na Izrael.

Posle toga, izraelske snage će opkoliti grad i potom ući u njega, uključujući i područja koja još uvek nisu očišćena od Hamasove infrastrukture.

Planovi za napad dolaze iako je Hamas početkom nedelje objavio da pristaje na predlog o primirju.

Ako dođe do dogovora o oslobađanju talaca i prekidu vatre, operacija bi mogla biti zaustavljena. Međutim, premijer Benjamin Netanjahu za sada pokazuje skepsu prema Hamasovoj ponudi.

Sudbina talaca

Prema zvaničnim podacima, militanti u Gazi i dalje drže 50 talaca otetih 7. oktobra 2023., među kojima su i tela najmanje 28 ubijenih. Veruje se da je 20 osoba živo, dok se za još dvoje izraelske vlasti plaše da su u kritičnom stanju.