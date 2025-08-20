Slušaj vest

Poljske vojne vlasti saopštile su da nisu zabeležile nikakvo narušavanje vazdušnog prostora nakon što je eksplozija u kukuruznom polju na istoku Poljskeostavila veliki krater i polupala prozore na obližnjim kućama.

Incident, koji istražuju policija i vojska, dogodio se u selu Osini u ranim jutarnjim satima u sredu, 20. avgusta. Povređenih nije bilo.

Uticaj rata u Ukrajini na Poljsku

Rat u Ukrajini ima veliki uticaj na susednu Poljsku, koja redovno podiže borbene avionekao odgovor na ruske vazdušne napade na Ukrajinu.

Operativna komanda poljskih oružanih snaga saopštila je da preliminarna analiza radarskih zapisa pokazuje da "prošle noći nije zabeleženo nikakvo kršenje poljskog vazdušnog prostora, bilo iz pravca Ukrajine ili Belorusije".

Pronađeni delovi neidentifikovanog objekta

Komanda je navela da početne procene ukazuju da bi predmet pronađen na mestu eksplozije "mogao da bude deo starog motora sa propelerom", ali da se još uvek sprovodi detaljna analiza.

- Pripadnici sistema protivvazdušne odbrane Republike Poljske održavaju neprekidno posmatranje poljskog vazdušnog prostora i u stalnoj su pripravnosti kako bi obezbedili njegovu sigurnost - navodi se u saopštenju.

Policija je saopštila da je pronašla metalne i plastične fragmente neidentifikovanog objekta u polju nakon što su poslati na teren zbog prijave o eksploziji oko 2 sata ujutru po lokalnom vremenu.

Očevici i medijski izveštaji

Marcin Jozvik, narednik policije u Lukovu, rekao je za Poljsku novinsku agenciju (PAP) da su fragmenti bili ugljenisani i razbacani po terenu.

Lokalna televizija Lukov TV izvestila je da je na mestu događaja pronađen predmet koji podseća na propeler.

Stanica je takođe prikazala snimak sa nadzornih kamera jedne kuće na kome se vidi bljesak na noćnom nebu, posle čega je usledila snažna eksplozija.

- Snažan prasak me probudio, stakla na prozorima su se zatresla. Pogledao sam napolje, ali nisam video ništa. Tek ujutru sam primetio svetla policijskih automobila - rekao je jedan meštanin za Lukov TV.

Raniji incidenti sa projektilima u Poljskoj

U novembru 2022. godine, projektil je pogodio silos za žito na jugu Poljske, usmrtivši dvoje ljudi. Poljski istražitelji su kasnije utvrdili da se radilo o raketi ukrajinske protivvazdušne odbrane.