Slušaj vest

Nadzorna kamera je zabeležila zastrašujući trenutak kada je ženu napao tigaru kineskom safari parku.

Jezivi snimak sa nadzornih kamera iz Badaling Wildlife World u Pekingupokazuje ženu (čije ime nije objavljeno) kako izlazi iz svog srebrnog automobila, a potom je napada velika mačka.

U deliću sekunde moćna životinja ju je odvukla. Njen suprug je iskočio iz kola i potrčao za njom, dok je starija žena sa zadnjeg sedišta učinila isto. Nedugo zatim, džip, očigledno safari vozilo, zaustavio se iza automobila i krenuo prema mestu napada.

Tragična posledica nesporazuma

Prema lokalnim medijima, tokom incidenta iz 2016. godine mlađa žena je pomislila da su napustili ograđeni deo, pa je izašla iz vozila u kojem su se nalazile tri odrasle osobe i jedno dete.

Dok je to činila, napao ju je tigar i odvukao. Videvši to, starija žena je potrčala napolje, ali je drugi tigar nasmrt izujedao i odvukao.

Ona je preminula na licu mesta, dok je mlađa žena sa teškim povredama prevezena u bolnicu.

Isprva se mislilo da se porodica svađala u automobilu, zbog čega su izlazili napolje, ali su lokalni izveštaji potvrdili da su jednostavno mislili da su napustili ograđeni deo parka.

1/5 Vidi galeriju Napad tigra na ženu u safari parku u Kini Foto: Printscreen/Daily Mail

Negiranje sukoba u porodici

Rodbina je demantovala tvrdnje da je došlo do svađe, prenosi South China Morning Post. Kolege supruga, koji je takođe bio u kolima, rekle su da je porodica bila uverena da su već izašli iz safari parka.

Muž je pokušao da spasi članove porodice, dok je dete ostalo u automobilu.

Safari park od 6.000 ari, u kome posetioci mogu sami voziti ili ići u okviru ture, jasno upozorava da se vozilo ne sme napuštati u bilo kom trenutku. Osoblje parka je na kraju uspelo da izvuče porodicu, ali majci nije bilo pomoći, dok se ćerka i dalje lečila od povreda.

Još jedan napad tigra u Kini

Prošle godine jedan farmer u Kini za dlaku je izbegao napad tigra, a dramatičan trenutak zabeležen je na snimku nadzornih kamera.

Stanovnici provincije Hejlongđijang na severu Kineupozoreni su da ostanu u kućama nakon što su dva muškarca napadnuta od sibirskog tigra, zbog čega je proglašeno vanredno stanje i pokrenuta potraga uz pomoć infracrvenih kamera i dronova, preneo je Sixth Tone.

Susret licem u lice sa tigrom

Jedan muškarac iz Kine doživeo je najstrašniji trenutak svog života kada je naleteo na prvog tigra primećenog u tom području.

Jednominutni snimak prikazuje penzionera kako oko 6 sati ujutru izlazi iz kuće i ide ka kapiji, u trenutku kada pored njega protrčava velika životinja.

Na snimku se vidi kako smireno zatvara kapiju, a samo nekoliko sekundi kasnije tigar se zaleće i snažno udara u kapiju, tresući celu konstrukciju i odvaljujući vrata.

- Mislio sam da će me metalna kapija zaštititi od tigra. Nisam se plašio dok nije skočio na nju - rekao je za lokalne medije.

Muškarac je zatim potrčao ka kući, usporio je tek kada je stigao do vrata, dok se tigar, srećom, nije više zanimao za njega.