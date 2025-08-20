Slušaj vest

Nadzorna kamera je zabeležila zastrašujući trenutak kada je ženu napao tigaru kineskom safari parku.

Jezivi snimak sa nadzornih kamera iz Badaling Wildlife World u Pekingupokazuje ženu (čije ime nije objavljeno) kako izlazi iz svog srebrnog automobila, a potom je napada velika mačka.

U deliću sekunde moćna životinja ju je odvukla. Njen suprug je iskočio iz kola i potrčao za njom, dok je starija žena sa zadnjeg sedišta učinila isto. Nedugo zatim, džip, očigledno safari vozilo, zaustavio se iza automobila i krenuo prema mestu napada.

Tragična posledica nesporazuma

Prema lokalnim medijima, tokom incidenta iz 2016. godine mlađa žena je pomislila da su napustili ograđeni deo, pa je izašla iz vozila u kojem su se nalazile tri odrasle osobe i jedno dete.

Dok je to činila, napao ju je tigar i odvukao. Videvši to, starija žena je potrčala napolje, ali je drugi tigar nasmrt izujedao i odvukao.

Ona je preminula na licu mesta, dok je mlađa žena sa teškim povredama prevezena u bolnicu.

Isprva se mislilo da se porodica svađala u automobilu, zbog čega su izlazili napolje, ali su lokalni izveštaji potvrdili da su jednostavno mislili da su napustili ograđeni deo parka.

Napad tigra na ženu u safari parku u Kini Foto: Printscreen/Daily Mail

Negiranje sukoba u porodici

Rodbina je demantovala tvrdnje da je došlo do svađe, prenosi South China Morning Post. Kolege supruga, koji je takođe bio u kolima, rekle su da je porodica bila uverena da su već izašli iz safari parka. 

Muž je pokušao da spasi članove porodice, dok je dete ostalo u automobilu.

Safari park od 6.000 ari, u kome posetioci mogu sami voziti ili ići u okviru ture, jasno upozorava da se vozilo ne sme napuštati u bilo kom trenutku. Osoblje parka je na kraju uspelo da izvuče porodicu, ali majci nije bilo pomoći, dok se ćerka i dalje lečila od povreda.

Još jedan napad tigra u Kini

Prošle godine jedan farmer u Kini za dlaku je izbegao napad tigra, a dramatičan trenutak zabeležen je na snimku nadzornih kamera.

Stanovnici provincije Hejlongđijang na severu Kineupozoreni su da ostanu u kućama nakon što su dva muškarca napadnuta od sibirskog tigra, zbog čega je proglašeno vanredno stanje i pokrenuta potraga uz pomoć infracrvenih kamera i dronova, preneo je Sixth Tone.

Susret licem u lice sa tigrom

Jedan muškarac iz Kine doživeo je najstrašniji trenutak svog života kada je naleteo na prvog tigra primećenog u tom području.

Jednominutni snimak prikazuje penzionera kako oko 6 sati ujutru izlazi iz kuće i ide ka kapiji, u trenutku kada pored njega protrčava velika životinja.

Na snimku se vidi kako smireno zatvara kapiju, a samo nekoliko sekundi kasnije tigar se zaleće i snažno udara u kapiju, tresući celu konstrukciju i odvaljujući vrata.

- Mislio sam da će me metalna kapija zaštititi od tigra. Nisam se plašio dok nije skočio na nju - rekao je za lokalne medije.

Muškarac je zatim potrčao ka kući, usporio je tek kada je stigao do vrata, dok se tigar, srećom, nije više zanimao za njega.

- Imam već 74 godine. Nema šanse da bih mogao da pobegnem tigru - dodao je. 

(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaPOTOP U KINI, RASTE BROJ MRTVIH! Vlasti pronalaze tela, ljudi nestali tokom oluje, a kiša i dalje pada i neće prestati još tri dana (VIDEO)
x EPA Xinhua Li Ran.jpg
PlanetaDESETINE HILJADA MRTVIH AMERIKANACA, POTOPLJENI NOSAČI AVIONA?! Američki general otkrio kako bi izgledao RAT PROTIV KINE: Peking ima važnog KECA U RUKAVU
džoel vol.jpg
PlanetaTRAMP NEMA IZBORA, KINA IGRA NA NAJJAČU KARTU! Predsednik SAD nazvao Peking "najvećom pretnjom", pa spustio ton, jedan od razloga ima veze sa Putinom (FOTO)
Kineski predsednik Si Đinping zastava Kine američki predsednik Donald Tramp ruski predsednik Vladimir Putin
PlanetaTRAMP: Si mi je obećao da Kina neće napasti Tajvan tokom mog mandata
tramp-i-djiping.jpg