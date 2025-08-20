Slušaj vest

Šest odsečenih glava pronađeno je na putu u centralnom Meksiku, u oblasti koja obično nije povezana sa nasiljem kartela. Lokalne vlasti otkrile su ih rano ujutru u utorak na putu koji povezuje relativno mirne države Puebla i Tlakskala.

Policija nije dala objašnjenje za motive ubistava niti navela koja kriminalna grupa koja deluje u Meksiku bi mogla biti odgovorna.

Poruka na licu mesta

Lokalni mediji su izvestili da je na mestu događaja ostavljeno ćebe sa porukom koja upozorava rivalske bande, navodno potpisana od strane grupe pod nazivom "La Barredora" ("Metla").

Radi se o istoimenoj malo poznatoj kriminalnoj grupi koja deluje u zapadnoj državi Gverero, ali nije jasno da li su oni odgovorni za napad i zbog čega, piše Bi-Bi-Si.

Istraga tužilaštva

Lokalno tužilaštvo saopštilo je da su glave pronađene u Tlakskali pripadale muškarcima i pokrenulo je istragu o ubistvima, prenosi agencija AFP.

Pored trgovine narkoticima, u regionu postoji i problem šverca goriva, poznat kao "huachicolea", koji generiše milijarde dolara godišnje za grupe koje stoje iza te ilegalne aktivnosti.

Nasilje kartela u Meksiku

Do sada savezne vlasti nisu komentarisale ubistva. Incident se događa u trenutku velike akcije predsednice Klaudije Šejnbaum protiv trgovine fentanilom. Države Puebla i Tlakskala nisu sklone ekstremnom nasilju kartela koje je u drugim delovima Meksika često prisutno.

U junu su u državi Sinaloa, pogođenoj nasiljem bandi, pronađena tela 20 ljudi – od kojih su četiri bila obezglavljena. U maju je sedmoro mladih Meksikanaca ubijeno u pucnjavi tokom katoličkog praznika u centralnoj državi Gvanahuato.

Porast nasilja i posledice