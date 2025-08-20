Slušaj vest

Viktor (59), njegova supruga Marijanka (57) i njihov prijatelj (61) živi su izgoreli posle stravične nesreće u Grčkoj u ponedeljak na naplatnoj kućici autoputa Egniatia.

Turisti živi izgoreli u automobilu u Grčkoj nakon što je kamion udario u njihovo vozilo. Niko nije mogao da im pomogne, jer su bili zaglavljeni. Umirali su u teškim mukama. Foto: Instagram

Nesreća se dogodila malo posle podneva, u blizini naplatne kućice Ijasmos, kada je kamion udario u dva automobila, uzrokujući da se vozila zapale.

Ljudi živi izgoreli u autu

Jedan od svedoka je rekao da još uvek može da čuje krike žrtava.

- Mogli smo da čujemo kako nas mole da ih izvučemo: "Izvucite nas, pomozite, spasite nas, izvucite nas", vikali su. Živi su goreli. Gledali smo svojim očima - opisao je očevidac jezive scene.

Uprkos naporima, nesrećnim ljudima nije bilo spasa.

- Nismo mogli da ih izvučemo, bili su zaglavljeni - kaže očevidac.

On ističe da su se posle nesreće gume zapalile.

- U roku od sekunde, ceo automobil je počeo da gori, a onda su počele eksplozije. Bilo je brzo - kaže očevidac.

Samo jedna žena se izvukla

Marijanka i Viktor vraćali su se sa venčanja kobnog dana. Sa njima u kolima su bili prijatelj i njegova supruga i svi su živi izgoreli u Grčkoj.