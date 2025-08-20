MARIJANKA I VIKTOR ŽIVI IZGORELI PRED ĆERKOM I UNUCIMA! Stravična tragedija na putu u Grčkoj! Ljudi slušali kako zapomažu i umiru u mukama! (FOTO/VIDEO)
Viktor (59), njegova supruga Marijanka (57) i njihov prijatelj (61) živi su izgoreli posle stravične nesreće u Grčkoj u ponedeljak na naplatnoj kućici autoputa Egniatia.
Nesreća se dogodila malo posle podneva, u blizini naplatne kućice Ijasmos, kada je kamion udario u dva automobila, uzrokujući da se vozila zapale.
Ljudi živi izgoreli u autu
Jedan od svedoka je rekao da još uvek može da čuje krike žrtava.
- Mogli smo da čujemo kako nas mole da ih izvučemo: "Izvucite nas, pomozite, spasite nas, izvucite nas", vikali su. Živi su goreli. Gledali smo svojim očima - opisao je očevidac jezive scene.
Uprkos naporima, nesrećnim ljudima nije bilo spasa.
- Nismo mogli da ih izvučemo, bili su zaglavljeni - kaže očevidac.
On ističe da su se posle nesreće gume zapalile.
- U roku od sekunde, ceo automobil je počeo da gori, a onda su počele eksplozije. Bilo je brzo - kaže očevidac.
Samo jedna žena se izvukla
Marijanka i Viktor vraćali su se sa venčanja kobnog dana. Sa njima u kolima su bili prijatelj i njegova supruga i svi su živi izgoreli u Grčkoj.
Viktor je vozio, prijatelj je sedeo napred, a Marijanka je bila na zadnjem sedištu sa njegovom suprugom (49). Ona je jedina uspela da se izvuče iz zapaljenog automobila. U drugom automobilu bili su Viktorova i Marijankina ćerka, zet i unuci stari 4 i 6 godina.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)