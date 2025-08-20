Slušaj vest

Turisti su danas bežali sa međunarodnog aerodroma Malpensa u Milanunakon što je jedan muškarac zapaliо šalter za prijave tokom napada besa, pre nego što je savladan i uhapšen, prenosi Dejli mejl.

Napad na aerodromu u Milanu. Neimenovani muškarac je palio šaltere, udarao čekićem po inventaru aerodroma, napadao osoblje, ali je na kraju savladan od strane osoblja aerodroma, pa ga je potom uhapsila policija. Nije bilo povređenih, a cela situacija je izazvala opšti metež. Turisti su počeli da beže. Foto: Printscreen/Daily Mail

Napad i hapšenje

Muškarac, čije ime nije objavljeno, zadržan je u Terminalu 1 u sredu nakon što je, kako se navodi, divljao po aerodromu koristeći čekić, palio kante za smeće i napadao osoblje.

Snimci sa aerodroma prikazuju crni dim koji se dizao iz terminala dok su putnici bežali sa lica mesta. Kasnije su objavljene slike na kojima je osumnjičeni savladan i oboren na zemlju. Lokalni mediji su izvestili da su ga zaustavili zaposleni.

Intervencija osoblja

Italijanski portal "Vareze njuz" naveo je da je zaposleni intervenisao nakon što je primetio dim koji se širio po aerodromu, dok je osumnjičeni navodno "uništavao ekrane između šaltera 12 i 13".

Zaposleni je povređen tokom sukoba, a onda ga je preuzela hitna pomoć.

- Zajedno sa njim, neki prisutni su takođe intervenisali kako bi sprečili napadača da povredi ljude - rekli su očevici.

Reakcija policije i vatrogasaca

Granična policija je priskočila u pomoć kako bi savladala muškarca, dok su osoblje aerodroma i obezbeđenje gasili požar.

Fotografije sa lica mesta prikazuju guste oblake dima dok su posmatrači stajali i gledali sa rukama na bokovima.

Vatrogasci, osoblje aerodroma i obezbeđenje, svi su bili prisutni na mestu incidenta.

Nastavak rada aerodroma