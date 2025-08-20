Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp otkazao je planirani odmor kako bi se posvetio pregovorima o okončanju rata između Ukrajine i Rusije.

Iz EU poručuju da ne veruju u dogovore sa Rusijom, da će nastaviti da obučavaju oružane snage Ukrajine i uvode nove sankcije Moskvi. Dok se priča o potencijalnom miru, na frontu se borbe nastavljaju.

Kakav ishod pregovora se očekuje, za "Puls Srbije" na Kurir televiziji analizirali su Stefan Srbljanović, politikolog, Marko Lakić, novinar i Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije.

Zoronjić je ocenio sastanak Putina i Trampa održan krajem prošle nedelje na Aljasci:

- Dobra je stvar što akteri razgovaraju, imamo niz razgovora, a planirani su i novi. Ide se ka miru, smatram da su svi zainteresovani da se dođe do mira, samo je pitanje kako će se približiti njihovi stavovi. Pretpostavljam da će brzo doći do novih sastanaka. Putin je rekao da Zelenski dođe u Moskvu, ali mislim da samo to ne možemo da očekujemo. Bitno je da sve ide ka miru, svakako nije moglo da se očekuje da će se sve okončati jednim sastankom na kojem Ukrajina nije bila prisutna.

Srbljanović smatra da se na ovom sastanku razmatralo o konkretnim stvarima, a ne samo tehnikalijama:

- Meni je drago što posle ko zna koliko vremena mi razgovaramo o miru, ovo su konkretni pregovori, ne govori se samo o tehnikalijama i trenutnoj situaciji na terenu, već se strateški razgovara o uspostavljanju mira. Svi se nadamo da će to biti što pre. Doduše, da li je istorijski prvi sastanak na Aljasci ili ne, o tome možemo da pričamo tek kada neka istorija prođe. Došli smo do toga da dvojica aktera razgovaraju, više su se pozdravili kao dva drugara, nego kao dve direktno suprostavljene strane. Putin je pored svih 19.000 sankcija i poternica dočekan crvenim tepihom, a videli smo tu želju za mirom i neke konkretne predloge.

Marko Lakić: Rat je završen, ostali su samo detalji Izvor: Kurir televizija

Bela kuća je najavila sastanak Trampa, Zelenskog i Putina, a zbog toga je predsednik Amerike otkazao godišnji odmor, što Lakića upućuje na sledeće:

- Nije poenta u sastanku, rat je završen. Onog trenutka kada su se sreli Putin i Tramp, postalo je izvesno da je rat završen, ostali su samo detalji. Tramp, odnosno Amerika, želi da izađe iz rata, a Evropa ne može sama da nastavi ovaj rat. Dovoljno je da Ilon Mask putem Starlinka zaustavi komunikaciju Ukrajincima i oni mogu da kapituliraju jer neće trupe moći da komuniciraju. Dugme za kraj rata je u Americi. Cela skica za kraj rata je završena. Rusija će dobiti deo koji je tražila, odnosno koji je osvojila, a tu je najbitniji Krim. Ove ostale teritorije su manje bitne, tu žive Rusi, priča se o strateškim materjialima i rezervama, ali Rusija je toliko velika da ni oni sami ne znaju šta imaju, kada bi krenuli da kopaju, ko zna šta bi sve pronašli.

Lakić je potom rekao da se tu provlači jako bitno pitanje za nas u Srbiji:

- Ako dođu te evropske trupe, povlači se nova gvozdena zavesa kao i 1945. između kapitalizma i komunizma. Mislim da Evropa neće pokušavati da održi nekakav odnos sa Rusima, pa će to dovesti do nekog prestrojavanja političkog života Srbije. Takođe, mislim da će to uticati na naše strateške poteze i kako ćemo se pozicionirati kao zemlja. To su za mene suštinska pitanja i o tome bi trebalo da govorimo.

Kurir.rs

