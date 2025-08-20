SPREMNI DA SE BORE DO KRAJA!

Dok su vojnici 150. ukrajinske izviđačke brigade večerali, predsednik Volodimir Zelenski bio je u Beloj kući, gde je Donald Tramp obećao da će pružiti Ukrajini "vrlo dobru zaštitu".

Jedan od vojnika se uz osmeh našalio: "Od koga?", izražavajući sumnju u to koga SAD zaista podržavaju. Ipak, jedinice uglavnom ne prate pomno vesti, a posle tri i po godine, rat ima svoju dinamiku, tehnologiju i raspored, piše britanski list Gardijan.

Noćne misije i dronovi

Ubrzo potom, grupa vojnika odlazi u noć. Na rubu polja sa suncokretima sastavljaju dron. Ugrađuju dve eksplozivne naprave od 3,5 kg, pričvršćuju krila i nos, a zatim dron lansiraju sa katapulta.

- Najopasnije je vreme posle lansiranja - kaže član posade za Gardijan, bojeći se da bi Rusi mogli da uoče dron.

Borbe se ne smiruju

Bez obzira na političke rasprave, borbe se ne smiruju. Ukrajinsko mesto Dobropilja, meta je ruskih napada, a udaljeno je oko 10 kilometara. U daljini se vide narandžasti bljeskovi, a kasnije i svetleći meci - verovatno od Ukrajinaca koji pokušavaju da obore ruski dron.

U utorak ujutru stigla je vest da je u Dobropilji jedna osoba poginula, a tri su povređene; još tri osobe poginule su, a četiri povređene u Kostjantinivki, gradu 50 km istočno koji je u opasnosti da bude opkoljen.

Ruske snage su u poslednja 24 sata izvele 67 napada u oblasti blizu Dobropilje.

Predaja Donjecke oblasti bila bi katastrofa

Komandant brigade Denis Brižatij, bivši student prava, kaže da ga politika ne zanima kada je reč o ceni mira. Ipak, smatra da bi predaja ostatka Donjecke oblasti bila dugoročna katastrofa, otvarajući nove pravce za ruska napredovanja - Harkov, Dnjepropetrovsk, Zaporožje.

Dronovi i noćne misije

Dron Erplast ukrajinske jedinice koristi se za napade na ciljeve udaljene do 40 km. Let drona je unapred programiran i posada može da izvede šest misija svake noći, dok ciljeve ranije odabira druga jedinica iz bataljona.

Kasno poslepodne, dnevna ekipa izlazi sa nemačkim dronom Vektor. Pokretanje drona zahteva više od pola sata pripreme - internet preko Starlinka, spajanje bazne stanice, i konačno vertikalno poletanje.

Praćenje neprijateljskih dronova

Jedan član ekipe prati signale ruskih FPV dronova, koji su najopasniji jer piloti precizno usmeravaju eksplozivne letelice ka ljudima i vozilima. Ako se pojavi slika, neprijateljski dron je blizu, što izaziva brzu reakciju ekipe.

Tehnologija i adaptacija

Snimci sa Vektora su izvanrednog kvaliteta.

- Leća je koštala 30.000 dolara - objašnjava Kirilo.

Pilot koristi nebrendirani Xbox kontroler, a ciljeve može da zaključa i precizno napadne.

- Ratovanje se neprestano dramatično menja, moramo biti trezveniji i brže da se prilagođavamo - rekao je Kirilo.

Ukrajinska vojska ne smatra da je na rubu poraza, a vojnici poput Pume iz Luganska i dalje učestvuju u najopasnijim izviđačkim misijama.

Stavovi vojnika o miru i Donjecku

