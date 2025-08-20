Slušaj vest

U malezijskojsaveznoj državi Terenganu, muslimanikoji bez opravdanog razloga propuste džuma-namaz, obaveznu molitvu petkom u džamiji, mogu biti kažnjeni novčano do 3.000 ringita (oko 590 evra), kaznom zatvora do dve godine ili oboje.

Ova mera stupila je na snagu nakon što je Zakon o šerijatskim krivičnim delima iz 2016. godine počeo da se primenjuje.

Vođa državne kancelarije za informiranje, propovedanje i jačanje šerijata, Muhamad Halil Abdul Hadi, rekao je da se ranije kažnjavao samo onaj ko izostane sa tri uzastopna džuma-namaza, dok će sada sankcija važiti i za jedan neopravdan izostanak.

- Ova opomena je važna jer džuma nije samo verski simbol, nego i izraz poslušnosti među muslimanima. Kazna će se primenjivati tek kao krajnje sredstvo, ako upozorenja ignorišu oni koji zanemaruju ovu obavezu - izjavio je za list Berita Harian.

Plakati i kampanja za podizanje svesti

Kako bi vernike podsetili na obavezu dolaska na džumu, u dvorištima džamija biće postavljeni informativni plakati.

Cilj kampanje je, kako je naglasio Abdul Hadi, i podizanje svesti javnosti o zakonu koji je već na snazi, kao i odgoj i očuvanje dostojanstva islama među mladima.

- Mere se mogu sprovoditi na osnovu prijava građana ili patrolama i zajedničkim akcijama službenika Islamskog odeljenja Terenganu (JHEAT) i lokalnih vlasti - rekao je.

Istorija i izmene zakona

Zakon je usvojen 2016. godine i uključivao je izmene odredbi koje se odnose na šerijatske prekršaje, poput nepoštovanja Ramazana ili uznemiravanja žena na javnim mestima.

Ranije, izostanak sa džume bio je kažnjiv sa najviše šest meseci zatvora ili novčanom kaznom do 1.000 ringita (oko 200 evra).

Dvostruki pravni sistem u Maleziji

Malezija ima dvostruki pravni sistem – islam je zvanična religija, ali paralelno funkcioniše i građansko pravo. Šerijatski sudovi imaju nadležnost nad ličnim i porodičnim pitanjima muslimana, koji čine oko dve trećine od 34 miliona stanovnika zemlje.

Politički kontekst i širenje šerijatskih zakona

Panmalezijska islamska stranka (PAS), koja upravlja Terenganom, nastoji da pojača versku kontrolu u četiri od 13 saveznih država koje drži pod svojom vlašću. U zakonodavnoj skupštini Terengana drži sva 32 mesta, bez predstavnika opozicije.

2021. godine, susedna država Kelantan pokušala je da proširi šerijatski krivični zakon na prekršaje poput sodomije, incesta, kockanja, seksualnog uznemiravanja i skrnavljenja bogomolja.