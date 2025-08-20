Slušaj vest

Snimci i fotografije izuzetno sjajnog meteora, koji je osvetlio nebo nad Japanom, brzo su se proširili društvenim mrežama. Pojavio se sinoć oko 23 časa po lokalnom vremenu.

Meteor obasjao noćno nebo nad Japanom Foto: Printscreen/X

Ispovest očevidaca

Jedan od svedoka, Jošihiko Hamahata, koji se u tom trenutku vozio kroz prefekturu Mijazaki, podelio je svoje iskustvo za javnu televiziju NHK.

- Belo svetlo kakvo nikada ranije nisam video spustilo se odozgo i postalo toliko jako da sam jasno mogao da vidim kuće oko nas - rekao je on.

- Delovalo je kao dnevna svetlost. Na trenutak nisam znao šta se dešava i bio sam veoma iznenađen.

Potvrda stručnjaka

Tošihisa Maeda, direktor Muzeja svemira Sendaj u regiji Kagošima, potvrdio je da se zaista radilo o izuzetno sjajnom meteoru.

Mogući pad u Pacifik

Prema njegovim rečima, meteor je najverovatnije pao u Tihi okean.

- Ljudi su prijavili da su osetili vibracije. Bio je sjajan poput Meseca - dodao je.

Procene NASA

NASA navodi da objekti koji izazivaju ovakve pojave mogu biti veći od jednog metra.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaJAK ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Treslo se ostrvo
japan-zemljotres.jpg
PlanetaUŽAS U JAPANU: Pronađeno telo nestalog planinara kojeg je napao medved
shutterstock_2358605803.jpg
PlanetaJUŽNA KOREJA I JAPAN RADE NA REGIONALNOM MIRU! Važan sastanak pre susreta sa Trampom
Lee Jae03 EPA Anthony Wallace Pool.jpg
PlanetaMUČNE PRIČE PREŽIVELIH HIROŠIME NA 80. GODIŠNJICU ATOMSKE BOMBE: Dečačić izgubio majku i sestru, kašnjenje voza spaslo šestogodišnju devojčicu (FOTO)
x02 EPA Franck Robichon.jpg