Papa Lav XIV planira da poseti Liban, izjavio je u sredu libanski kardinal Bečara Butros al-Rahi, što bi moglo biti njegovo prvo putovanje u inostranstvo otkako je izabran za papu.

Papa Lav posetiće Liban "do decembra", rekao je kardinal Bečara Butros al-Rahi za televizijsku stanicu Al Arabija.

Rahi, poglavar 3,5 miliona vernika Maronitske katoličke crkve, nije precizirao tačan datum, ali je naglasio da su "pripreme u toku".

Libanski zvaničnik upoznat sa pitanjem potvrdio je da se razgovara o organizaciji posete krajem godine, ali da datum još nije definitivno određen.

Nastavak planiranog putovanja prethodnika

Papa Lav XIV, prvi papa iz SAD, izabran je 8. maja za naslednika pokojnog papa Franje, koji je takođe planirao da poseti Liban, ali nije mogao zbog zdravstvenih problema.

U Libanu živi više od dva miliona katolika, prema podacima Vatikana.

Portparol Vatikana nije odgovorio na zahtev za komentar.

Moguća šira turneja i Turska u planu

Vatikanski zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, potvrdio je da se poseta planira i dodao da bi mogla biti deo šire turneje u koju bi bila uključena i Turska.

Papa Franja je tokom svog 12-godišnjeg pontifikata posetio 68 zemalja na 47 međunarodnih putovanja, želeći da skrene pažnju na probleme "periferije" sveta.