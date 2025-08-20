Slušaj vest

Radakin, načelnik Glavnog štaba, danas učestvuje u razgovorima u Vašingtonu na kojima će se finalizovati obaveze koje je 30 zemalja spremno da preuzme za bezbednost Ukrajine nakon rata. Prema britanskim zvaničnicima, London je spreman da pošalje vojnike za logističku podršku i obuku, ali ne i da rasporedi trupe blizu ruske granice.

U početku se razgovaralo o mogućem angažovanju do 30 hiljada vojnika, ali je ta ideja odbačena zbog protivljenja nekih evropskih zemalja.

„Ništa se u Vašingtonu ne dešava bez odobrenja predsednika, a Trampova podrška bezbednosnim garancijama u ponedeljak je pokrenula ceo proces“, rekao je jedan britanski zvaničnik.

Tramp: Nema američkih vojnika na terenu

Američki predsednik Donald Tramp poručio je da SAD neće slati svoje trupe u Ukrajinu. „Imate moju garanciju za to. Ja sam predsednik“, rekao je za Fox News.

1/6 Vidi galeriju Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

Njegov specijalni izaslanik za Ukrajinu, Stiv Vitkof, ranije je najavio da bi američke garancije mogle izgledati kao član 5 NATO-a, prema kojem se napad na jednog saveznika smatra napadom na sve.

Evropski saveznici traže garancije

Britanski ministar odbrane Džon Hili već je prošle nedelje rekao da je London spreman da pomogne Ukrajini u „obezbeđivanju sigurnog neba i mora, kao i u jačanju ukrajinskih snaga“.

Britanski zvaničnici tvrde da se radi o ozbiljnim pripremama, a ne samo političkom pritisku na Rusiju. „Ne okupljate 30 načelnika štabova u Pentagonu ako niste ozbiljni“, poručio je jedan od njih.

Zelenski očekuje dogovor

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da očekuje finalizaciju bezbednosnih garancija u narednih „nedelju do deset dana“.

Britanski zvaničnici navode da bi britanske snage mogle biti raspoređene u Ukrajini radi logistike i zaštite vazdušnog prostora i luka, ali ne u operacijama koje bi ih dovele u direktan sukob s ruskim snagama.