Predsednik Venecuele, Nikolas Maduro, objavio je u ponedeljak raspoređivanje 4,5 miliona pripadnika milicije širom zemlje, uveravajući da "nijedno carstvo neće dotaći sveto tlo Venecuele".

Ova odluka usledila je nakon što su Sjedinjene Američke Države udvostručile nagradu za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja i povećale broj vojnih snaga raspoređenih oko Latinske Amerike i Kariba.

Američke vojne aktivnosti u regionu

Prošle nedelje, američka vlada je potvrdila da je naredila pomorske pokrete u regionu radi suzbijanja pretnje od narko-kartela. U ponedeljak je Rojters izvestio da će tri američka razarača i oko 4.000 vojnika stići na granicu venecuelanskih teritorijalnih voda u roku od 36 sati, piše CNN.

Međutim, već u utorak, zvaničnik Pentagonaizjavio je da trenutno nema američkih brodova u tom području, niti da su dobili naređenja da se tamo upute.

Maduro: "Nijedno carstvo neće dotaći sveto tlo Venecuele"

- Ove nedelje pokrećem poseban plan za pokrivanje teritorije sa više od 4,5 miliona pripadnika milicije. Milicije su spremne, aktivirane i naoružane - rekao je Maduro tokom sastanka sa guvernerima i gradonačelnicima.

On je američke pretnje opisao kao "ekstravagantne, bizarne i groteskne", dodavši da se "Venecuela brani na kopnu, moru i nebu."

- Oslobodili smo ih i mi ih čuvamo. Nijedno carstvo neće dotaći sveto tlo Venecuele, niti sveto tlo Južne Amerike - rekao je Maduro.

Stav Bele kuće

Sekretarka za medije Bele kuće, Kerolajn Livit, izjavila je u utorak da je predsednik Donald Tramp spreman da upotrebi "svaki element američke moći" kako bi sprečio ulazak narkotika u SAD i priveo odgovorne pravdi.

Takođe je ponovila stav Vašingtona da Maduro "nije legitiman predsednik". SAD i Venecuela nemaju formalne diplomatske odnose još od 2019. godine. Venecuelanska vlada je odbacila američke optužbe o švercu droge, nazvavši ih "pretnjama i klevetama".

Venecuelanska milicija i planovi za dalje

Venecuelanska milicija je osnovana 2005. godine od strane pokojnog predsednika Uga Čaveza, a zvanično ustanovljena 2010. godine kao deo Bolivarskih nacionalnih oružanih snaga (FANB). Cilj joj je "uključivanje naroda" u sveobuhvatnu odbranu nacije.

Maduro je najavio formiranje seoskih i radničkih milicija "u svim fabrikama i radnim mestima u zemlji":

- Rakete i puške za radničku klasu, da odbrani otadžbinu - poručio je.

Prema podacima Ministarstva odbrane Venecuele, FANB broji između 95.000 i 150.000 aktivnih boraca, uz "rastuću Nacionalnu miliciju" od nekoliko stotina hiljada rezervista.

Vojna snaga Venecuele u globalnim okvirima

Portal Global Fire Power, specijalizovan za vojne analize, svrstava Venecuelu na 50. mesto po vojnoj moći u svetu za 2025. godinu, među 145 država. Na listi, SAD su na prvom mestu, Rusija na drugom, a Kina na trećem.

Američka nagrada za Madurovo hapšenje

Pre nekoliko nedelja, administracija Donalda Trampa udvostručila je nagradu na 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja Madura, opisujući ga kao "jednog od najvećih narko-trafikanata na svetu", vođu Kartela sunca i pretnju američkoj nacionalnoj bezbednosti.

Venecuelanska vlada i institucije odbacile su ovu odluku, dok su brojni "čavisti" negirali optužbe.