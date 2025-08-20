Slušaj vest

Koalicija predvođena SAD zarobila je danas visokog člana Islamske države (ISIS) Abu Hafsa el Kurajšija na severozapadu Sirije, a za sada nije jasno da li je on vrhovni vođa ISIS-a.

Operacija se dogodila u zoru u gradu Atmeh blizu turske granice, a Kurajši, koji je irački državljanin, odveden je dok je drugi irački državljanin ubijen, prema podacima Sirijske opservatorije za ljudska prava (SOHR) sa sedištem u Velikoj Britaniji.

Opservatorija je saopštila da je sa zarobljenim muškarcem bila žena koja govori francuski, i nije jasno da li su je odvele američke snage ili sirijske snage bezbednosti koje su blokirale područje.

Pre dve godine, ISISje objavio da je čovek po imenu Abu Hafs el Hašemi el Kurajši imenovan za njihovog novog vođu nakon što su turske vlasti ubile njegovog prethodnika.

Sirijska državna televizija danas je citirala neimenovanog bezbednosnog zvaničnika koji je rekao da je Iračanin koji je bio meta operacije poznat kao Ali, dodajući da je njegovo pravo ime Salah Noman. Navodi se da je Noman živeo u stanu sa suprugom, sinom i majkom. Navodi se da je ubijen u napadu.

Nije bilo pojašnjenja za razliku u imenima koju su objavili državni mediji i ratni posmatrač.

ISIS se odvojio od Al Kaide pre više od decenije i privukao pristalice iz celog sveta nakon što je 2014. godine proglasio takozvani kalifat u velikim delovima Sirije i Iraka.