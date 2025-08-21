Slušaj vest

To je bila tada 17-godišnja Alisa Harčeva, za koju autori tvrde da mu je bila ljubavnica. Danas 32-godišnja Alisa demantovala je da joj je Putin kupio stan i sve ostalo iz knjige koja je šokirala svet.

„Četiri osobe upoznate sa pričom rekle su nam da su ubrzo nakon [objavljivanja kalendara] Putinovi pomoćnici pozvali Harčevu i pozvali je u predsednikovu rezidenciju u predgrađu“, tvrde autori, oba ruski novinari.

„Prema jednom izvoru, nakon prve posete, mlada lepotica je viđala predsednika otprilike jednom u dve nedelje tokom godinu dana.“

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

U januaru 2011. godine, Harčeva se pojavila u televizijskoj emisiji „Deset miliona“ i odbacila komentare o svojim godinama. Rekla je da je kalendar bio „u granicama onoga što je dozvoljeno, da tako kažem... Dozvoljeno od strane javnosti, prema moralnim vrednostima javnosti.“

Tvrdila je da je za fotografisanje pozirala u „letnjoj haljini“ i rekla da je Putin bio impresioniran. „Mnogo mu se dopalo. Njegov portparol je rekao da mu se dopalo.“

Jedan izvor je rekao autorima: „Za svaki susret između Putina i Alise pripremali bismo neku vrstu projekta, koji bi ona predstavila Vladimiru Vladimiroviču Putinu. Alisa je to radila rado. Bila je zahvalna što joj je omogućeno da upozna predsednika.“

"Mačkica za Putina"

Te godine, Harčeva je primljena kao studentkinja na Moskovski državni institut za međunarodne odnose (MGIMO), najprestižniji ruski univerzitet koji obrazuje buduće diplomate, špijune i državne službenike.

„Obično su tamo mogli da upišu samo deca bogataša ili izuzetno talentovani učenici sa svim peticama.

Alisa nije pripadala nijednoj od tih grupa, a samo godinu dana ranije nije uspela da se upiše na Moskovski državni univerzitet, pa je upisala jednu znatno 'jednostavniju' ustanovu.“

1/10 Vidi galeriju Alisa Harčeva i Vladimir Putin Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Jedan izvor je rekao: „To je bila nagrada od Putina.“

Dve godine kasnije, za Putinov 60. rođendan, Harčeva je pozirala sa mačetom i fotografijom predsednika u blog objavi pod nazivom „Mačkica za Putina“, koja je slavila predsednikovo vođstvo.

„Sviđa mi se njegov odnos prema poslu, sviđa mi se njegov smisao za humor. On je običan čovek, baš kao ti i ja“, rekla je. Međutim, navodno se to nije dopalo Putinu, koji je tada ponovo bio predsednik.

„Vrlo brzo, Harčeva je obrisala objavu, kao i sve svoje stare fotografije sa javnog pristupa. Ni ona ni Putinova služba za štampu nikada nisu komentarisali ovu fotografisanje.“

Stan u centru Moskve

Kasnije je otkriveno da je Harčeva iznenada dobila skupoceni stan u prestižnom delu Moskve. Godine 2016, Reuters je pozivajući se na javne evidencije izvestio da je izvesni Grigorij Baevski, tada „poslovni saradnik starog Putina prijatelja“, Arkadija Rotenberga, prodao ili prebacio nekretnine na tri žene, uključujući i Harčevu.

„Baevski ranije nije privlačio mnogo pažnje“, izvestio je Reuters tada.

„Njegovu vezu sa Putinom otkrio je istraživački novinar Roman Anin, koji je radio istraživanje za projekat za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP), istočnoevropsku medijsku mrežu.“

Alisa Harčeva Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Godine 2015, Baevski je prebacio stan u luksuznom ograđenom kompleksu u Moskvi na Alisu Harčevu, koja je tada imala 23 godine. Cena prodaje nije objavljena.

Na pitanje kako je došla do stana od Baevskog, Harčeva je rekla da je transakcija bila normalna i obavljena preko agencije za nekretnine. Rekla je da ne poznaje tog biznismena.

„Kupili smo ovaj stan na kredit. I do danas otplaćujemo taj kredit.“

Na pitanje da li joj je bilo kakva veza sa Putinom pomogla da dobije stan od Baevskog, odgovorila je: „Niko me nikada nije pitao takva glupa pitanja.“

Evidencije su pokazale da je Baevski obezbedio stanove i za druge žene bliske Putinu, uključujući jednu od njegovih ćerki i porodicu Aline Kabaeve, bivše olimpijske gimnastičarke i javne pristalice Putina, o čemu je Kurir ranije pisao.

„Tako smo shvatili čija je devojka Alisa zaista bila“, tvrde autori nove knjige.

Kremlj sve negirao

Kremlj je negirao bilo kakvu vezu sa Baevskim. Putinov portparol Dmitrij Peskov tada je za Reuters izjavio: „Ne znamo ko je ovaj (Baevski). Predsednik ga takođe ne poznaje.“

Veruje se da je Kabaeva dugogodišnja partnerka predsednika Putina, iako je godinama vodila povučen život. Nijedno od njih nikada nije priznalo navodnu vezu.

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Knjiga takođe pominje misteriozne isplate koje su navodno stizale ocu Harčeve, Vsevolodu Harčevu. Državna kompanija na čijem je čelu Vladimir Tabak, čovek iza Putina erotskog kalendara i koji je i dalje uključen u „propagandu“ na društvenim mrežama, navodno plaća ocu 1.000 dolara mesečno, tvrdi knjiga.