Dvojica lidera su razgovarali o razvoju situacije u Ukrajini.

Putin je, prema navodima, sa Erdoganom pričao o sastanku sa Trampom na Aljasci.

Ruski predsednik je istakao pomoć Turske u održavanju razgovora sa ukrajinskim predstavnicima u Istanbulu.

Lideri su takođe razgovarali o razvoju trgovinskih i investicionih veza između svojih zemalja.

Putin i Erdogan su se dogovorili da će ostati u kontaktu.

"Dotakli su se i nekih aktuelnih pitanja bilateralne agende, uključujući dalji razvoj trgovinskih i investicionih odnosa. Dogovoreno je da se nastave lični kontakti“, navodi se u saopštenju Kremlja.