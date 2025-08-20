Predsednik Rusije Vladimir Putin pozvao je danas telefonom svog turskog kolegu Redžepa Tajipa Erdogana.
PUTIN POZVAO ERDOGANA: Otkriveno o čemu su dvojica lidera razgovarala, tema je od VELIKOG ZNAČAJA!
Dvojica lidera su razgovarali o razvoju situacije u Ukrajini.
Putin je, prema navodima, sa Erdoganom pričao o sastanku sa Trampom na Aljasci.
Ruski predsednik je istakao pomoć Turske u održavanju razgovora sa ukrajinskim predstavnicima u Istanbulu.
Lideri su takođe razgovarali o razvoju trgovinskih i investicionih veza između svojih zemalja.
Putin i Erdogan su se dogovorili da će ostati u kontaktu.
"Dotakli su se i nekih aktuelnih pitanja bilateralne agende, uključujući dalji razvoj trgovinskih i investicionih odnosa. Dogovoreno je da se nastave lični kontakti“, navodi se u saopštenju Kremlja.
Kurir.rs/Telegraf
