Kineski lider Si Đinping je danas posetio Tibet povodom 60. godišnjice konsolidacije vlasti Pekinga
Planeta
SI ĐINPING POSETIO TIBET: Predsednik Kine dočekan uz bukete cveća! (FOTO)
Slušaj vest
Si je stigao u regionalnu prestonicu Tibeta, Lasu, gde je "imao topao doček ljudi raznih etničkih grupa" koji su mahali buketima cveća i igrali "uz radosne ritmove", saopštila je novinska agencija Sinhua.
Agencija je prenela da je Si pozvao na izgradnju "modernog socijalističkog" Tibeta "koji je ujedinjen, prosperitetan, civilizovan, skladan i lep".
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši