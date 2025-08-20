Slušaj vest

Si je stigao u regionalnu prestonicu Tibeta, Lasu, gde je "imao topao doček ljudi raznih etničkih grupa" koji su mahali buketima cveća i igrali "uz radosne ritmove", saopštila je novinska agencija Sinhua.

Agencija je prenela da je Si pozvao na izgradnju "modernog socijalističkog" Tibeta "koji je ujedinjen, prosperitetan, civilizovan, skladan i lep".

Kurir.rs/Beta

