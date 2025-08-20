Slušaj vest

Policija je na licu mesta zatekla nagorele metalne i plastične ostatke.

Prema preliminarnim informacijama koje je saopštilo Okružno tužilaštvo u Lublinu, najverovatnije je reč o vojnom ili civilnom dronu koji je eksplodirao.

List „Rzeczpospolita“ nezvanično navodi da se sumnja da je u pitanju dron tipa „Šahed“, koji Rusi koriste u ratu protiv Ukrajine.

Narednik specijalac Marćin Jozvik iz lukovske policije izjavio je za TVN24 da su policajci prijavu o eksploziji primili u 2:22 noću. Na terenu su zatekli ostatke razbacane na desetine metara.

„Pronašli smo na polju kukuruza mesto gde je najverovatnije došlo do eksplozije nepoznatog objekta. Našli smo nagorele delove različitih veličina rasute na nekoliko desetina metara“, rekao je narednik specijalac Jozvik.

Prema pisanju „Rzeczpospolite“, sumnja se da je reč o iranskom dronu Shahed 131 ili 136, koje Rusija koristi pod nazivima Gjeran-1 i Gjeran-2.

Od 2023. godine, Rusija je počela sopstvenu proizvodnju dronova ovog tipa, koristeći domaće elektronske komponente.

Okružni tužilac u Lublinu, Gžegorž Trusevič, izjavio je da je u toku pregled mesta događaja i da bi u istragu mogla biti uključena i Teritorijalna odbrana. Istakao je da je najverovatniji uzrok eksplozije vojni dron, ali da je za konačan zaključak potrebno sačekati nalaze veštaka.

Poljski državni sekretar za odbranu Stanislav Žjatek izjavio je za poljski TVN24 da poljske vlasti sumnjaju, "možda ne s apsolutnom sigurnošću, ali s vrlo velikom verovatnoćom", da je dron uključen u sinoćnji incident ruski izviđački dron Gerbera UAV s kineskim motorom, koji je eksplodirao u vazduhu. Ukoliko dođe do potvrde, radilo bi se o istom modelu za koji se prošlog meseca izveštavalo da je bio uključen u sličan incident u Litvaniji.

Na licu mesta nema vidljivog kratera, ali je teren spaljen. „Na licu mesta su policajci, proveravamo teren“, izjavio je narednik specijalac Jozevik. Eksplozija je bila toliko snažna da su u tri obližnje kuće popucala stakla na prozorima, ali povređenih nije bilo.

Komandant Državne vatrogasne službe u Lukovu, Zenon Pisevič, saopštio je da nije bilo potrebe za vatrogasnom intervencijom.

Poljska operativna komanda saopštila je da prema preliminarnim analizama radarskih zapisa nije zabeleženo narušavanje poljskog vazdušnog prostora ni iz pravca Ukrajine ni Belorusije.

„Informacija o pronalasku objekta, koji prema preliminarnim procenama može biti deo starog motora sa propelerom, prosleđena je Centru za vazdušne operacije – Komandi vazdušnih snaga.

Na mestu događaja rade nadležne službe, uključujući i vojnike Vojne žandarmerije, koji sprovode detaljnu analizu objekta. Aktivirani su i Vazdušni i Kopneni timovi za potragu i spasavanje kako bi proverili područje događaja“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Guverner Lublina, Kšištof Komorski, rekao je da u eksploziji nije bilo povređenih. „U sudaru nepoznatog objekta oštećena su tri objekta. Trenutno nema nikakve opasnosti, svi se mogu osećati bezbedno. Izmereno je i provereno zračenje.

Na licu mesta vodi se istraga nadležnih službi. Obezbedićemo svu neophodnu psihološku pomoć stanovnicima“, izjavio je guverner, koji je bio na mestu događaja. Najavio je da će dalji postupci biti u rukama vojske i tužilaštva.

„Znamo da je došlo do eksplozije, znamo da leže ostaci, ali za sada nećemo potvrđivati podatke o objektu“, rekao je guverner Komorski.

Dodao je i da su sve propisane procedure sprovedene. „Radimo po utvrđenim pravilima. Sa nama su i zamenik komandanta pokrajinske policije, komandant pokrajinske vatrogasne službe i druge službe, uključujući i kontraobaveštajnu, o čijem prisustvu neću govoriti“, rekao je.

Od početka ruske agresije u Ukrajini u februaru 2022. godine, ruske rakete su više puta narušavale poljski vazdušni prostor, posebno tokom masovnih napada na ukrajinske gradove.